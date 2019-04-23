社論》台灣總統的必要條件

春暖花開，台灣政治也進入熱季。尤其總統大位的競逐，朝野兩大黨都爭鬥激烈，情勢有如「天下大亂，群雄並起」。蔡英文總統在執政黨內面臨前行政院長賴清德挑戰；中國國民黨競爭者眾，商界大咖郭台銘的加入，使這場政治大戲更有看頭。無獨有偶，兩大黨的提名過程都出現爭議，程序正義備受關注，民主進步或退步令人關切；加上中國虎視眈眈，有人擔心這是攸關台灣存亡絕續的一場大選。

郭台銘加入戰局，或許出自「媽祖託夢」，也可能意在炮製美國川普商人從政、入主白宮的模式；不論輸贏，他都拋出了有志者最基本的問題：當台灣總統的必要條件是什麼？

郭台銘出馬最受矚目，不僅商人選總統為台灣民主化以來所僅見，未來若有機會主持國政，國家利益與個人商業利益如何區隔，避免利害衝突，廣受關切。誠然，做為跨國事業的經營者，他的管理與領導能力自有過人之處，但主持國政與經營企業畢竟不同，舉凡目標使命、關照層面、組織架構、處事方式等都大異其趣。更嚴肅的，他所經營的製造事業以在中國生產為主，併吞台灣野心勃勃的中國黨國當局若有所需索或指示，在中國連企業組織都「姓黨」的現實環境下，他有抗拒不從的可能嗎？這些問題，都不是只以「財產交付信託」所能盡釋群疑的。

這就突出台灣總統的首要條件：以台灣利益為第一且唯一考量。有如川普以「美國第一」為號召，台灣總統也須強調「台灣第一」。川普從「美國第一」出發，以其保守的共和黨價值，抓準美國朝野對中國野心崛起的戒心及反感，從振興經濟著手。舉凡減稅、促進投資、減少管制、公平貿易、對中國經貿出擊、強化國防，都成其施政特色。台灣如今經濟亟待重振轉型，安全深受滲透威脅，外交長期遭打壓邊緣化，國家社會尚待正常化，凡此都需要選出一位堅持「台灣第一」、維護台灣利益不遺餘力的強有力總統來領導。

與中國保持安全距離是台灣總統的另一能力要件。對中國來說，中華民國已於一九四九年滅亡，台海兩岸只存在「一中」，一個中華人民共和國。藍營政客也以行動配合證明這一現實︰從馬英九以降，從來無人膽敢在中國說出「中華民國」，卻一直拿「各表」欺騙台灣百姓。郭台銘如真熱愛中華民國，請先把有國旗的帽子在中國戴上，簡單具體的行動勝過口頭千言萬語。面對中國這一敵國，台灣總統自應反共，反對要吃掉台灣的中共當局，但要積極支持中國人民追求民主人權普世價值的努力。多年來，經濟依賴中國遲滯了台灣的轉型與上進，天真不設防的民間交流為中國全面滲透大開門，經濟社會深受開門揖盜之害。台灣也許很難與中國斷絕往來，即使最本土的台派也主張「兄弟之邦」；但中國野心長在，總統要具備使台灣與中國保持距離以策安全的認知與能力。

親近美日歐盟是台灣總統同樣重要的認知與能力條件。高雄市長韓國瑜「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」的言論，顯非句句準確，但一語道出台灣對外關係的若干現實︰親近美日歐盟等先進國家，才能確保國家安全繁榮上進。特別是美國，戰後七十多年來不論協防、經援、提升科技、促進民主或增進安保，都是我國最重要的盟友；如今在對抗中國併吞的努力中，台美兩國以印太戰略夥伴之勢，繼續合作。經濟方面，美歐都把中國視作競爭者或對抗者，即將攤牌的美中貿易談判尤已衝擊中國經濟，台灣不但不能「市場靠中國」，還要全力趨吉避凶，加緊投資台灣，疏離中國，以免受其拖累。不論產業科技、人權民主，生態環境、社會文明，台灣只有與美日歐盟先進國家親近交流，取法乎上，才能步向上進光明。

總統提名之爭已然開跑，在這場關係重大的政治競逐中，人民頭家要睜大眼睛，保持清楚的頭腦，仔細檢驗參與者的資格條件。台灣自總統直選以來，不是沒有選錯人，把不夠格的人送進總統府；如今內外環境都不甚理想，我們再沒有選錯人的餘裕了。

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