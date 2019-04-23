自由廣場》從「我們與惡的距離」看病識感

◎ 周牛莒光

公視甫結束播映的「我們與惡的距離」造成熱烈的話題，劇情裡有許多面向值得社會反省與檢討。

其中，罹患思覺失調症的應思聰，經歷了無病識感—強制就醫—住院—出院—不規則服藥—病發—再次住院—建立了病識感—出院—按時回診服藥，並開創自我，找到創作繪本的工作。從「為什麼會是我？他們都說我生病了⋯」到最後建立病識感，定時服藥，在這期間，姊姊應思悅無疑地是思聰最大的支持力量。

筆者服務於臺東醫院，觀察思覺失調的病友，不僅僅是病友辛苦，家人更是心力交瘁。如果病友們能夠建立病識感，按時服藥，則病友的病情可以得到控制，而家人也得以喘息。何以病友不願承認自己生病了呢？

筆者在諮商的過程中，發現病友往往會自覺身心有些狀況了，但對精神疾病的污名化，以及家屬因為長期照顧，身心俱疲，不願再與病友接觸，讓病友覺得會被遺棄，進而拒絕承認自己生病，而造成人際上的自我退縮。

為了要使病友經常與外界接觸連繫，筆者經常邀請公益樂團於例假日、三節蒞臨精神科病房演唱，鼓勵病友與歌手打成一片。最近延請藝術陪伴師，進入慢性病房教導粉彩，病友從害羞、排斥到抗拒都有，但經過引導，病友完成作品後，立即為病友們辦了小型畫展，建立了病友的成功經驗，也透過教導過程的人際互動，鼓勵病友勇於表達自我的想法，這些都是藥物以外的社會心理復健。

精神疾病並不可怕，可怕的是社會對於精神疾病的害怕衍生出的冷漠，就像劇中所說：「神經病就是應該關起來，他們這樣四處亂跑，日子要不要過。」這不僅刺傷了人心，更使得病友們難以接受自我，建立病識感。

筆者想起那天粉彩藝術陪伴師在引導病友作畫時，有位病友畫的是天雨，她說畫下雨，讓她想到家，想到以前在家時，她喜歡下雨天；也喜歡微風，帶著柔柔的粉紅色調，她說：「好美麗的風。」最後她淡淡的分享，「我無法回家，只能透過這幅畫表達出對家的想念。」

病友如此細緻的情感流動，令人心生不捨，而這不正是你和我都有的感覺嗎？

（作者為衛福部臺東醫院精神科心理師）

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