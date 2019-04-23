自由廣場》國旅卡當然應該廢除

◎ 苦苓

國旅卡的費用是哪裡來的？政府補助的！政府這筆錢又是怎麼來的？是公務員努力工作、全年不休假的加班費。

該給我的錢不給我，為了你政府要振興觀光，強迫我要去旅遊消費，我想用這筆錢買東西、教育小孩、奉養家人不行嗎？我不喜歡旅遊不行嗎？如果今天台灣哪家公司，本來要發給員工應有的加班費，卻發一張不管任何形式的消費卡代替，不被員工一狀告到勞動部才怪。

政府機關知法犯法，在台灣好像已經司空見慣，立法、監察機關經常都在睡覺。

因為強迫旅遊太不合理，公務員紛紛抗議，於是一步一步放寬國旅卡的消費限制：也可以用來買衣服了（去旅遊總要穿得漂亮些）、也可以用來買化妝品了（去旅遊總要打扮一下）、甚至還可以用來買３Ｃ產品（這個我就掰不下去了），根本就是一張已儲值的消費卡，那跟發現金有什麼不同呢？

而且為了自欺欺人，強調這還是一張國民「旅遊」卡，所以以上消費，只能在週休二日、國定假日、以及個人休假時間使用（可是我一休假，今年的不休假加班費不就泡湯了嗎？）請問這不是找麻煩，什麼叫做找麻煩？

你給一個全年不休假的人一張卡片鼓勵他去旅遊，但是鼓勵不休假跟鼓勵旅遊（很可能要請假）不是互相矛盾的嗎？對於實在工作太忙、沒有辦法休假的公務人員，政府欠他一天，就補他一天的錢，根本不應該管他怎麼用，更不要用一個「有名無實」的國民旅遊卡來唬弄，這樣子會很難嗎？會有誰遭到損失嗎？會有什麼人不滿意嗎？

莫名其妙的「國民旅遊卡」合約已滿，正好可以就此休矣！

（作者為自由作家，高雄市民）

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