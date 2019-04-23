自由廣場》談文人國防部長

◎ 呂詠彥

金恆煒專欄「掰掰，民進黨！」提到蔡明憲是「台灣有史以來唯一的文人國防部長」。事實上，在蔣經國西歸前的一年半，把曾任司法行政部長、國家安全會議秘書長的汪道淵任命為第十五任國防部長；即便在李登輝當選第八任總統之後，也分別任命陳履安和孫震為第十八和十九任國防部長。這幾人都不是軍校畢業，因此勉強而言，蔡明憲是扁政府時期第一位也是最後一位的文人國防部長，不會是開國以來第一位文人國防部長。

馬英九當總統的時候，也有位當了幾天就辭官的文人國防部長。當過閣揆的唐飛，受訪時曾說，文人的國防部長需要一批有力的文官來支持他。由武將出任的部長，就褪下軍裝改著西裝，成為一種文官。非軍職者轉任的部長，勢必得更用心思才能融入固有的氛圍內。

當然誰是否為本國首位的文人國防部長，並非十分緊要的事，想要辯論文或武之人出任國防部長較佳，就好比三軍統帥是否當過兵一般，是找不到絕佳的答案的。

較引人側目的是，長年奔走推動台灣加入聯合國的蔡明憲，常書寫對於國政的看法給予層峰，不過都杳無回音，其無奈可以讓人體會。蔡明憲之所以離開民進黨，不會令人意外，對於總統候選人的心中偏屬，不問已經自明。

（作者為史學研究者，新北市民）

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