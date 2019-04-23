自由廣場》令人憤怒的兩個國民黨立委

◎ 吳哲文

今年以來，隨著中國受貿易戰打擊導致經濟頹勢日趨明顯、社會各種動盪加劇，又逢六四屠殺三十週年，中國為轉移焦點而四處展現其所謂銳實力，對台方面自然也是軟性滲透、強硬發言跟軍力恫嚇招式齊出，除解放軍戰機穿越海峽中線，其機艦亦不時巡航繞台，在在顯示中國吞併台灣的邪惡意圖有多麼強烈。

面對這些挑釁恫嚇，在中華民國立法院中，卻有一些國會議員的相關發言，不僅與事實嚴重乖離、其荒謬程度更令人憤怒！例如四月十九日，國民黨籍的沈智慧質詢宣稱國防部不時發布共機共艦繞台的新聞稿是「刺激兩岸神經」、「唯恐兩岸不亂」，更狂言民進黨政府此舉只是為了選舉私心。四月二十二日又有國民黨籍的孔文吉在質詢時詰問陸委會主委陳明通「為何要北京放棄武力犯台？」筆者想問的是，這些立法委員到底是哪個國家的國會議員？是中華民國立法委員，還是中華人民共和國的全國人大台灣省代表？

眾所皆知的事實是，中國對台軍事挑釁的頻率或機艦數量都有明顯增加趨勢，中華民國國防部監控挑釁共機共艦並適時公佈其動向，本即職責所在，為何在沈大委員的眼中卻變成了刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂？如果不是共機共艦不斷挑釁，國防部需要提升監控的強度嗎？怎麼居於被動防禦角色的台灣在沈智慧委員的眼中竟成為挑釁者？

又如孔文吉委員昨天下午稍早的發言，中華民國政府早已放棄反攻大陸的國策，而中華人民共和國併吞台灣之心、甚至不惜動用軍力也要侵略台灣的狂想，自其建國以來未曾有一刻死滅，為何中華民國政府官員指出「台灣—中國雙方關係和平的關鍵在於中國放棄武統」此一基本事實，孔文吉委員竟然反詰「為何要北京放棄武統？」

為何這些中華民國的立法委員都無視於自身職權地位之所繫在於台灣不被中國併吞的事實，反而站在中華人民共和國政府的立場去評價雙方事務議題？你們到底在想什麼？以為台灣被中國併吞後還能享有榮華富貴？看看一九五○年代初期中國政府是怎樣處理多數投共的國民黨人的，別再痴心作夢了好嗎！

（作者任職文化產業，新北市民）

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