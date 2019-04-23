自由廣場》中國對台發動第一場「混合戰」

◎ 呂禮詩

本月15日解放軍以空警500預警機、轟6K轟炸機、運8干擾機、蘇愷30及殲11戰機，再次穿越巴士海峽朝東南航向西太平洋進行繞台巡航；是日，專家學者忙於分析機型與掛載，並從飛行路徑進行戰術探討。然而此次繞台最耐人尋味的，莫過於巡航結束後的當天傍晚，解放軍報透過微博及微信說明解放軍的演練科目，並發布東部戰區新聞發言人的談話；這二個以往未曾出現的資訊，反而是此次繞台的重中之重！

相對於國防部新聞稿數量不明、路徑含糊的輕描淡寫，解放軍報鉅細靡遺的說明演練重點，且一一的解釋空中兵力與海上編隊所負責的攻擊任務；東部戰區新聞發言人更是少見的站上第一線，強調解放軍繞台巡航的「正當合法權利」與「維護台海和平」的立場。

解放軍何以如此？其實是綿裡帶針、對台灣發動的第一場「混合戰」！

美國國防大學國家戰略研究中心（Institute for National Strategic Studies, INSS）研究員霍夫曼（Frank Hoffmann）博士，於2007年出版的《21世紀衝突：混合戰爭的興起》（Conflict In the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars）著作中，首次定義了「混合戰」：未來的戰爭形式將是融合多種樣式，同時並存且相互為用的新型態；意即戰爭以正規戰、非正規戰的方式，軍隊、武裝民兵、偽裝平民的組成，進行心理戰、輿論戰、法律戰，也就是戰爭的方式、對象、場域與型式的界線、不再清晰。

審視15日解放軍的繞台巡航，充斥著上述的元素。首先是中午時分，部分政治立場親中的FB社團傳出「解放軍機群走入台灣領空」的假消息，接著國防部在下午3:30發布解放軍繞台巡航的新聞稿；在日本防衛省統合幕僚監部公布了繞台的空中兵力由宮古海峽返航的機種、數量及路線後，網路上開始「有圖有真相」的比對國防部與統合幕僚監部內容的差異，指出國軍被運8干擾機「電子戰」；傍晚解放軍報在微博及微信的貼文描述了解放軍繞台，戰區發言人以「合法權利」與「維護和平」，合理化解放軍的行動。

也就是解放軍15日的海空繞台，中國透過網民掌握了「話語權」，對台先進行「心理戰」，國防部以為不含數量、未提及艦艇的新聞稿，可以達到「能而示之不能」的效果，卻被統合幕僚監部的訊息打臉，再遭解放軍的官方訊息「輿論戰」及「法律戰」，甚至最後還被「五毛黨」惡意扭曲。

相對於解放軍的「兵臨城下」，國軍的心理戰思維似還停留在上個世紀，製作以「投誠」為名的蛋捲、泡麵、牛奶糖等「心戰食品」，對中國在FB、YouTube散布假消息的肆意妄為、束手無策，微博、微信等社群媒體及短影音App「抖音」（Tik Tok）的大舉入侵，一籌莫展。國軍在昨日進行「漢光35號演習」電腦輔助指揮所演習中，才首度驗證假新聞的攻擊與反制；相對於解放軍已成功展現混合戰的「軍民相容、平戰結合」，國軍能不加快腳步、迎頭趕上嗎？！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/