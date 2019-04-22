社論》貶抑台灣美化中國的政客

二○二○總統大選未演先轟動，朝野兩大黨初選劇情高潮迭起，變化莫測。尤其國民黨的內爭紛擾，在初選與徵召之間拉鋸，一夕數變；而「非韓不可」成局之前卻半路殺出程咬金，在自稱受到媽祖託夢的鴻海董事長郭台銘宣布投入戰局後形勢大逆轉，使得下屆總統選舉益增不可測的變數。不過，政黨的初選是其家務事，外人無須投注太多關注。反而是至今所鋪陳的氛圍，仍延續去年底選舉的脈絡，民粹盛行，貶抑台灣依舊是主要選舉手法，而各種親中言論甚囂塵上，充斥於網路、社群平台、特定媒體，聲量之高令人驚駭。這些才是吾人憂心所在。

去年九合一選舉，韓流捲起大浪，其典型的操作手法，乃是先將台灣貶抑至一文不值的悲慘景況，譬如以「又老又窮」來醜化產業陷入發展瓶頸，卻力圖轉型，而城市建設正在起飛的高雄市，目的只是為了凸顯執政者的無能，獲取個人的政治利益，卻不惜抹殺斯土斯民、世世代代的打拚奮鬥。藉此再把自己塑造成救世主，在網軍、中國五毛黨、特定媒體的爭相加持之下，燦爛光環浮現頭頂，萬千寵愛在一身，仿如神明下凡，救苦救難。而救世主降臨世間之後，必然會提出一些浮誇不實卻淺顯易懂的口號與希望藍圖，例如拚經濟、發大財等選舉訴求。如此，不僅在網路社群與同溫層串流擴散，並催出亟欲收復政權的泛藍舊勢力，更且拉攏對政府執政績效充滿怨懟不滿，缺乏安定感的中間游移族群，而對未來彷徨無助的年輕選民，更紛紛受到感染而加入相互取暖的群組，所謂韓流於是誕生、蔓延。

選舉結果，台灣政治版圖大翻轉，印證此一策略之可行，妙用無窮，使得對壓倒性勝選猶不敢置信的藍營，軍心大振，咸認只要再施故技，便可贏得明年總統大選，奪回政權。而由支持度前二名的藍營名單人選之作法看來，其二○二○選戰策略顯然在複製九合一選舉的戰術，諷刺的是，由這些人民調與網路聲量居高不下，特定媒體鋪天蓋地的報導來看，這些招數顯然是有效的。那就是貶抑台灣、凸顯中國，以及假和平之名行親中之實的操作手法，確實蒙蔽了一些對政治毫無辨識能力，與對中國經濟真相不了解的民眾，造成整個社會隱然瀰漫一種詭異的「變天」氛圍。

政黨輪替是民主國家常態，政客在政治舞台上輪流演出，會使民主機制的運作更充滿活力與生趣，而做為觀眾的人民也因此成為政黨表現的評審，如此的「戲台政治」充分彰顯了主權在民的精神。不過，在國家認同分歧的台灣，一旦親中統派政客上台，可能使台灣的獨立現狀受到動搖，或明或暗淪為中國實質掌控下的特區，國家之獨立地位不復存在，因此政黨與政治人物的國家認同、統獨立場，應該被視為選舉的核心焦點，接受公眾之檢視，甚而建立嚴格的法律制度予以規範，才能確保敵人無法以扶植代理人、收買媒體的方式，透過民主選舉顛覆台灣。這是吾人對於此次選舉若是發生政黨輪替不敢掉以輕心的憂慮癥結。

對抗此一親中思潮隱藏其中的政治逆流，尤其那些貶抑台灣美化中國的奇談怪論，吾人必須予以有效破解，才能阻止這些人繼續散播「台灣鬼混二十年，經濟被搞殘」，因此台灣拚經濟必須靠中國的謬論。在這些親中政客口裡，台灣似乎民不聊生、一片蕭條，而中國則是富足、充滿希望。這樣的思維犯了將二千三百萬人的經濟體與十四億人比較的錯誤，其實，以世界銀行的統計，二○一七年台灣的人均GDP是二萬三九四○美元，比中國的八八二七美元多一．七倍；若是質疑此一數字未能反映真實購買力，則以國際貨幣基金二○一七年以購買力平價（PPP）為基礎計算出的各國人均GDP，台灣更是以五萬二三○四美元，列全球第十九位，比中國的一萬 八○七○美元多一．九倍，可見台灣人的財富遠在中國人之上。由此可知，明年總統大選勝利的通關密語絕非自貶身價向中國乞討，若是政客為了私利，惡意散播台灣落後、中國進步，選民一定用選票嚴厲懲罰，把這些人掃進歷史的垃圾堆。

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