自由廣場》國民黨對不起金門鄉親

◎ 林鴻達

筆者在月初終踏上金門烈嶼土地，成功聯繫到家族親屬，找到了祖父的生命最後蹤影，由親友領路到公墓祭拜。雖然只逗留十小時而大部份時間在烈嶼島上，但由松山搭機到尚義機場、乘計程車到水頭換乘渡輪，再自駕電動機車到祖居、先輩和親友們聚居的東林、西宅、西方幾個村落，和四處遊走所見，不禁搖頭嘆息。而聽到親友們講述金門（尤其是烈嶼）如何由盛轉衰，更不禁要對中國國民黨破口大罵「你們怎對得起金門的鄉親和列祖列宗！」

史稱金門砲戰由國共內戰後期一直連綿至1979年而休止，期間有官兵將領陣亡，也有不少鄉親平民因砲火而遇害，包括在約1950年由汶萊回金門的筆者的祖父。老Ｋ為應付共匪的槍砲，曾於金門縣派駐十萬重兵，使得鄉親在面對砲火威脅之外，能因為龐大駐軍衍生的經濟活動而生活豐足。砲戰休止之後，金門雖得以和平，但隨著蔣經國削減駐軍數量，市面就變得蕭條，烈嶼更可謂死寂。

無可否定，金門的地理位置對「退守」台北的國民政府而言有一定管治難度，但敢問國民黨「要應付共產黨的砲火就沒難度嗎？要照顧鄉親的生活就有難度嗎？」甚至更嚴厲的問「當年迫著鄉親面對砲火，如今不妥善照顧他們的生活，於理何在？」

老Ｋ在過去最少三十年對金門縣幹過甚麼？藍粉必會說「小三通」吧。不錯的，共匪透過廈門給金門更多的照顧——我在親友家中喝的鐵觀音是來自安溪而不是台灣、吃的小食是廈門日光岩餡餅而不是太陽餅。但人所共知大部份旅客和貨物都只是路過金門，金門縣實際得益不多這是事實吧！

尤其尚義機場自2003年以來實施ILS升降程序仍然受霧天嚴重影響，老Ｋ有想過引入更先進的RNP科技嗎？金門大橋根本是必要的，但為何拖到馬英九晚期才開始籌建，且延誤到蔡英文上台才有望落成？這不是反映國民黨對金門縣的態度是愛理不理還是甚麼？若連上砲戰的歷史去看，老Ｋ更是對金門始亂終棄，甚至形同共匪慣性的「用完即棄」。老Ｋ把金門搞得比高雄更「又老又窮」，絕對應該滾蛋。

（作者為香港時事評論員，祖籍金門烈嶼鄉）

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