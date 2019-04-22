自由廣場》郭董最不值得做的工作

◎ 陳冠甫

鴻海集團董事長郭台銘日前宣布角逐2020總統大選，不到一週，頻頻與總統蔡英文隔空交火。延續「民主不能當飯吃」的話題主軸，各自藉此機會拋出更多論述和關於對方的質疑。昨天郭台銘突然丟出台灣每天至少有一百六十萬人吃不飽的說法，資料卻是取自馬英九前總統執政時期，而且實際上是熱量攝取不足、社會分配不均的問題。郭台銘身為台灣首富，也恐怕必須為貧富懸殊負責任。

而他重批民進黨親美反中，重提十六日在2019「印太安全對話」的質疑，「台灣參加區域經濟合作的鑰匙，究竟是在華盛頓還是北京？」則根本性的露出特定立場的意識形態本質，也難怪蔡英文隨即回應強調，「參加區域經濟合作的鑰匙在自己手上」，捍衛台灣的獨立自主。

雖然蔡、郭雙方都表現出互不相讓的氣勢。不過，蔡英文身為總統的態度堅定不移，可以理解；只是，郭台銘這一系列「動作」的背後，可就耐人尋味。與其說是要「關心年輕人的未來」或是「媽祖託夢要出來為台灣人民打拚」等等的說法，倒不如說，是因為某種目前大眾暫時不知道的目的而選總統。

讓一位過去嘲諷「台灣喔，最不值得做的一個Job（工作）就是總統」、「市場就是我的祖國」；現在卻是到哪都國旗帽不離身，希望「讓政治為經濟服務」。其中的轉變，自然需要未來郭台銘自己解釋清楚。

繼續和郭台銘在「民主」的話題上圍繞，是緣木求魚，浪費時間與口舌。只要隨意搜尋一下，郭台銘「治軍」的手段與方式就會知道，不只有斯巴達式的軍事化管理、揚言封殺特定媒體的言論，趕不及開會就開除愛將，還遭員工提告要求給付員工紅利與資遣費。

貼切的說，郭台銘和台灣人了解的民主距離是非常遙遠。但偏偏郭台銘又在貼文裡主打「不同的民主，將會造就不同的台灣」，分別是「和平富強的台灣、戰爭貧窮的台灣」。如果不刻意分辨是郭台銘的臉書，應該直覺反應，這又是另一種中國「促台統一」的棒子與胡蘿蔔老招。背後沒有說出口不就是，接受中國就會和平，拒絕則會戰爭。而文中也很識相的，先為「親中」標籤打上預防針。

最經典的還是「因為我明白現在的政客都是這樣…」，先不說自己生產線準時般的搶版面方式，讓大家不想看透也都能看透，郭台銘不早就開始學起口中厭惡的「政客」路線，還要自清不是同一掛的嗎？

（作者為台北大學法律研究所研究生）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/