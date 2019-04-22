自由廣場》兩個要把台灣變鬼島的人

◎ 林冠緯

前幾年有個「高級外省人」說台灣是「鬼島」，最近又出現一個大力唱衰台灣的政客，聲稱台灣軍隊沒有軍法，國防預算再多也只是「太監穿西裝」！這位市長把國軍和太監綁在一起，似乎認為台灣和清朝一樣，就算向美國軍購也無用武之地。很遺憾的，他可能太常出國，沒時間接收新訊息，不知道台灣今年（2019）在全世界軍力排第22名。

在Global Fire Power網站中，總共列了137個國家，以人口與土地面積而言，台灣拿到第22名，是很不錯成績。這個市長明顯是想製造對立，煽動支持者在網路打口水戰，把國軍與政府塑造成無能的形象。

筆者相信，台灣人民聽到我們的國軍、國防被如此侮辱、貶低，必定非常氣憤。而總統也回應，要求這市長「把話收回去」。可笑的是，許多親中媒體還為這個侮辱國軍的市長發聲，說甚麼蔡總統的回應是挑起戰火的導線，還為那個市長後續發言「總統的腦袋是壞掉了嗎？」背書。

另一位想參選總統的台灣首富，則是說過「民主不能當飯吃」。民主是不能當飯吃，但沒有民主的台灣還會是現在的台灣嗎？他以為讓台灣向中國靠攏，遠離自由民主陣營，就能帶動台灣經濟、拉近貧富差距嗎？蔡總統隨後接受電台主持人訪問時，引用了網友的話「沒有民主只能要飯吃」回應首富。首富立即在臉書開辦了「中國式民主」的投票，要網友們選擇總統是「推論錯誤，好傻好天真」，還是「斷章取義，好壞好故意」。兩個意思相同的選項，根本沒有要讓網友投票表態的真心。

近幾年來貶損台灣的人越來越多，每天散播負能量。事實上台灣並沒有像鬼島論者們或是某些親中政黨、媒體說的那麼差勁。除了前面說的全世界軍力排第22名，經濟方面，包括黃天麟先生、林尚榮先生最近也都曾投書論述。台灣不會因為被政治野心家、中國代理人說是鬼島就變成鬼島；但是，如果某天這些鬼島論者們掌權復辟統治台灣，台灣變成鬼島，恐怕也就不足為奇了！

（作者為倫敦大學亞非學院國際研究與外交系碩士生，台北市民）

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