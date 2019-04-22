自由廣場》修法增列「敵人」，當然！

◎ 張惠和

由於憲法目前仍將中國定義為「大陸地區」而非外國，導致共諜案件無法以內亂罪或外患罪論處，民進黨立委王定宇前年為此提出「刑法」修正草案，希望將「敵人」增列為構成要件，全案卡關一年餘，日前終於排入朝野黨團協商，最快二十三日就可進入協商，若屆時協商未果也可望逕付表決。

這則新聞的標題是綠委提案將中共列「敵人」立院最快週二協商，甚麼？中共列「敵人」還有爭議嗎？我是一九七二至一九七三年在金門當兵，親身經歷睡碉堡體驗單打雙不打砲聲隆隆的日子，看到這則新聞實在感到相當不可思議。

近來由於中國軍力逐漸提升，有哪一天不是對台灣文攻武嚇實施經濟文化統戰？最典型的例子，較遠的就是一九九五至一九九六年的台灣海峽飛彈危機、中國國務院總理朱鎔基在二○○○年血洗台灣的言論；近的就是，解放軍不斷派遣戰機、航艦繞台巡航，展示武力，最近甚至穿越台海中線，挑釁態勢引發美國嚴重關切。

請問不斷對台灣文攻武嚇、打壓我們國際空間的中國如果不是台灣的敵人？甚麼才是敵人？

（作者為退休公務人員，新北市民）

發布共機繞台新聞是挑釁？

◎ 陳文卿

某名國民黨立委在立法院國是論壇發表對「兩岸政策」的看法時，痛批政府「每天發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂」，此說法讓人搞不清該立委究竟是哪一國的立委，難道領的是中國給的薪水嗎？這種「反求諸己、唾面自乾」的情操也夠偉大了！

共機繞台的目的有二，除了示威之外，也在試探我們的防衛能力，而後者更值得重視。如果我們視若無睹毫無戒備心，甚至對國軍冷嘲熱諷（像韓國瑜市長那樣極為不當的以「太監」類比），誤以為真的「兩岸一家親」，共產黨把我們視為骨肉兄弟，則軟土深掘，有一天解放軍就真的侵門踏戶長驅直入進到我們的領空來了，這個「反求諸己、唾面自乾」的立委要如何自處？趴在地上三呼萬歲嗎？

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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