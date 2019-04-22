自由廣場》民進黨欠台灣人一部FARA

◎ 李道勇

日前，中國國際航空經理林英（譯音），因幫助中國常駐聯合國代表團及駐紐約總領事館，將未經檢查的包裹走私回中國。林英認罪後，她將面臨最高10年刑期。

華裔美籍麥大志，替中國竊取美國海軍船隻動力系統情報，2008年被判處24年5個月。他聘請律師的驚人費用，遠遠超過中共給他的報酬。

從台灣移居美國的鍾東蕃，曾任波音工程師，他為中國從事經濟間諜，2010年被判15年8個月，當時鍾已74歲。

台灣韓裔軍火商人慕可舜，非法為中國採購軍備，違反美國武器出口管制法案，2006年被判6年半；2011年刑滿被美國遞解回台灣時已64歲。

中國公民季超群，因提供八個美國人的個人信息給中國國家安全部，如果罪名成立，將面臨最高10年刑期，因季2016年加入美國陸軍後備役時，隱瞞與中國情報官員的關係和聯繫。

以上五人，都有個共同的罪名：違反「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act，FARA）。

類似這五人作為者，台灣屢見不鮮；解嚴後，從國防部雄風作業室、電訊發展室、參謀本部飛彈司令部、指揮部、海軍中將司令、海軍陸戰隊學校、空軍教官、空軍防空砲兵指揮部參謀長、陸軍少將等，都曾傳出洩密案、為中共發展組織等；甚至有軍情局人員洩漏布建中國之情報員名單。這些原本是以妨害軍機治罪條例或「為敵人從事間諜活動」，由軍事法庭判刑治罪；後來移交法院審理，卻頂多以違反「國家安全法」起訴，多數輕判。以前解放軍中校鎮小江為例，吸收前馬防部北竿少將指揮官許乃權等十多人，刺探漢光演習、幻象2000戰機及新竹樂山雷達站、萬劍彈等軍事情報。2014年被捕，判刑4年，去年七月服刑期滿，被驅逐出境。相較在美國違反「外國代理人登記法」可能被判刑達24年5個月，令人感嘆。

除了「外國代理人登記法」，也請民進黨看看澳洲已經施行的「反外國干預法」，及美國跨黨派國會議員甫提出的「反制中國政府與共產黨政治影響力法」（Countering the Chinese Government and Communist Party’s Political Influence Operations Act），該法一旦通過，那批鋪天蓋地的親共媒體就會成為調查對象。民進黨何時睜開眼睛，好好完備法制，保衛台灣？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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