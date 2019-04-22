自由共和國》任家緯／反同候選人都當選了 啟發我們什麼？

任家緯／大學公關講師

恐懼激發保守派，同志運動慘敗

美國川普反同，當選了。巴西新任總統波索納洛（Bolsonaro）也反同，台灣人也公投反同。不同的是，巴西、台灣，反同大勝。美國大致還是五五波。差在哪裡？巴西和台灣，同志運動宣揚愛與接納；美國民主黨則強調隱私的價值。

巴西已通過同性婚姻，每年同志大遊行更吸引百萬遊客。想不到，保守派默默痛恨這些事情。等經濟蕭條，人心不穩，他們就狠狠反擊。

波索納洛就任時說：「國家走向混亂，我要找回秩序。」

波索納洛有多保守？他歧視同性戀、反對性教育、反對墮胎。他信仰嚴父齊家治國，女兒的性行為由父親決定。我們談多元尊重，他只覺得是混亂。

同志大遊行在台灣熱熱鬧鬧。我看台灣挺同運動的文宣，這些文宣，都在談愛與接納，破除謠言。你在那邊講多元，保守派只覺得髒。有些人乾淨、有些人髒，保守派就是這樣看世界。你越解釋，他越不接受，還投票反對。

法律之中沒有宗教、道德，保守派會恐懼。如果他們贏不了法律，他們就會支持保守的候選人，就像川普、波索納洛。到時候，他們生出一堆行政命令，阻礙法律執行，拖死你。你能怎麼辦？

贏了法律，卻輸掉政權，這就是現實。

不只同性戀，我們打破男女角色，保守派也會覺得害怕。法國已經有六成小孩，父母沒有結婚，女生有事業、有小孩、有情人，就是沒有丈夫。生育與婚姻切割開來，竟然可以解決少子問題。但這樣子，保守派會有多焦慮。

我們高舉愛的大旗，嘲弄保守派，結果害我們丟了選票。我們要好好想想，如何安撫他們，而不是批評、嘲笑。

美國人改變對法律的看法，卻沒改變對

同志的看法

美國人辯論同性婚姻，一位大法官問：「如果不傷害別人，也不犯法，個人有沒有權利在自己房間，從事不道德的性行為？」

他在問什麼？他在問：法律應不應該干涉隱私權？如果不應該，那就不能限制同性戀。因為性行為受隱私權保護。

他知道，社會大眾不會接納所有形式的性行為。有些性行為，在大眾眼中不道德，他很務實，乾脆只談隱私權的價值。

通姦、群交、性虐待、同性戀、戀物癖，這都是性行為，只是形式不同。道德不道德，看法因人而異。合不合法卻很一致，只要合意性交，不傷害他人，也不找兒童參加，似乎都合法。日本就已經沒有通姦罪。

這位大法官不期望烏托邦。烏托邦，沒人犯罪，一片和諧，還相親相愛。這根本不像人類，倒像是螞蟻。

談價值，不談愛與同理，默許偏見。這樣行得通嗎？行得通，至少可以打成平手，不至於慘敗。因為制度設計的關係，川普雖然贏了選舉，卻輸了選票。共和黨與民主黨打成平手。反同、挺同力量相當。

性行為受隱私權保護，似乎是美國人的共識。但是，保守派作家偏偏出書告訴你，人類性行為從來都不是隱私，是制度，是儀式，就不是隱私。他論證之精彩，令人佩服，反同做到這境界，也是一絕。我們下回再聊。

附註：政治正確

什麼是政治正確？近代，人類發展科學，反對專制，追求民主，形成多元、平等、開放的觀念，崇尚自由、鼓勵對話。這就是政治正確，也叫進步價值。那什麼是保守價值？就是單一、階級、封建，崇拜嚴父，鼓勵服從。

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