自由共和國》余杰／是共產黨變了 還是國民黨變了？

清明節，藍營在台北的中正紀念堂外面舉行名為「蔣公，我們懷念您」的紀念大會。(資料照)

余杰／旅美華裔人權作家

清明節，藍營在台北的中正紀念堂外面舉行名為「蔣公，我們懷念您」的紀念大會。馬英九、洪秀柱、吳敦義等國民黨大老齊聲高唱《總統蔣公紀念歌》：「為正義而反共，圖民族之復興。蔣公！蔣公！您不朽的精神，永遠領導我們！反共必勝，建國必成！」

上了年紀的台灣人個個都曾經被強迫唱這首歌，但在國民黨人爭先恐後地跑到中國朝拜共產黨的今天，再唱這首歌顯得非常怪異。國民黨已經失去了在反共和媚共之間完成言之成理的整套論述的能力，只好情不自禁地像金庸小說中的老頑童周伯通那樣左右手互相搏鬥，正如旅居台灣的中國異議人士龔與劍在臉書上質疑的那樣：「國民黨到底還有沒有想到要為正義而反共？要為三民主義而統一中國？蔣公聽到應該就只有兩種反應，一是把現在因為統一大於反共的人，通通『槍決可也』；第二個反應是從墳墓裡跳出來，跟國民黨的太陽們說，你們躺進這個棺材裡面，讓我重新站起來為了正義而反共吧！」

已然成為共產黨「附隨組織」的國民黨，大概會如此辯護說：現在的共產黨跟蔣公時代的共產黨不同了，共產黨改革開放了，等於自願接受三民主義，就不需要繼續反共了。台灣的當務之急，是要跟共產黨「相見歡」，簽署和平協議，這樣兩黨的黨主席都能同時問鼎並平分諾貝爾和平獎了。

然而，共產黨真的變了嗎？香港記者江迅訪問作家倪匡，寫了一本《倪匡傳：哈哈哈哈》，二○一四年由香港明窗出版社出版。其中有一段是倪匡談為什麼要矢志不渝地反共。文革期間，倪匡從中國逃到香港，之後半個多世紀再沒有回去。近年來，香港媚共的人越來越多，越是有錢人，越是向共產黨靠攏，資本家向自命為「無產階級先鋒隊」的共產黨拋媚眼，能保全其錢財和首級嗎？

倪匡搖頭說，他多次婉拒共產黨通過朋友邀請他「回家看看」的「好意」。在他看來，共產黨的本質並沒有變。他講了一個老笑話：一個食人族領袖，不滿別人批評他殘忍野蠻，派了很多子弟到西方留學。多年後，這些留學子弟都西裝筆挺地回來。有人問食人族部落領袖，你們現在怎樣了？領袖說，我們好進步啊，現在用餐刀吃人肉，手上都不沾血呢。

倪匡的結論是：所謂共產黨進步，猶如說食人族部落開始著西裝用刀叉吃人肉。這個典故出自波蘭作家斯坦尼斯諾．雷克（Stanislaw Lec）六○年代對波蘭共產黨的批判。有趣的是，《倪匡傳》出版時，出版社悄悄將倪匡批評共產黨的原話「用刀叉吃人肉」改成「用刀叉吃羊肉」，一字之改，意思南轅北轍。有人把出版社將「人肉」改成「羊肉」之事告知倪匡，倪匡哈哈大笑說：這是共產黨慣用的手段！

看來，沒有變的是共產黨，變了的是國民黨。國民黨應當請倪匡到台灣給他們上一節共產黨基本常識課，才不至於為了「人進來、貨出去」而淪為共產黨餐桌上的人肉。

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