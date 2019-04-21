自由廣場》國旅卡不宜輕廢

◎ 黃瑞培

拜讀日前自由廣場投書「廢國旅卡，改發加班費吧」一文，認為公務人員國民旅遊卡制度已失振興觀光宗旨，且對資深公務員不利，作者翁君主張廢除該制，回歸發放不休假加班費。

儘管公務人員國旅卡制度曾衍生一些亂象，但對於政府減省人事支出、振興國內觀光旅遊產業，仍有不容抹滅的效益，豈可輕言偏廢？對高階公務員而言，十四日補助一萬六千元的金額，與其薪俸不成比例；但此補助金額對鼓勵低階資淺公務員及工友、技工、駕駛從事促進休閒旅遊及藝文活動，卻是一種小確幸。否則，當二○一七年傳聞「各公部門工友、技工、駕駛在一例一休新制上路後將取消國民旅遊卡補助」時，又怎會引發清潔隊員一陣騷動和反彈？

筆者建議，公務人員國民旅遊卡休假補助費部分，可參照現行「適用工友管理要點之各級政府機關、公立學校工友（含技工、駕駛）之休假補助」規定（行政院一○六年十二月十八日院授人綜字第一○六○○六四三六二號函），以當年度實際休假日數核給一日新台幣一一四三元，最高以十四日核給一萬六千元為限。亦即，以實際休假日數補助，不須強制休畢，讓公務員也和勞工一樣，享有選擇折換工資的權利。

配合觀光產業升級，未來再逐步調高補助金額，搭配交通部觀光局力推的觀光旅遊補助方案，讓公務員更願意從事休假旅遊消費，而非一再執著於不休假加班費。

（作者為高階醫管師，台南市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/