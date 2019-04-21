自由廣場》當年我教書被投訴

◎ 林瑞霞

立院近來審查「教師法修正草案」，其中為淘汰不適任教師，教評會的組成比例擬改變，竟引發教師團體和家長團體對立！親、師是孩子成長過程中重要的兩大支柱，雙方大人如此對幹，最無辜的就是孩子！

我完全認同教育專業與教師權益要受維護，這是筆者一九八八年與林玉体教授創立「教師人權促進會」（教權會）所倡議的核心工作。但看到教師工會高舉「仇師」、「踐踏專業」極端情緒化的字眼，讓人傻眼！

筆者投入教權會的時代，教師權利較今日更無保障。當年我主要授課科目是三民主義和公民，為了不照本宣科，教材會結合時事，如主權在民結合總統直接民選，Bob Dylan《隨風飄逝》、約翰藍儂《Imagine》搭配世界大同的主題；講到言論自由，就會介紹鄭南榕「言論自由百分之百是基本人權」。有家長投書校長語帶威嚇，說我不認真上課，僅講些有的沒有的！我主動要求校長就我任教的班級進行不記名問卷調查，如果一半以上的學生說我上課不認真，誤人子弟，我馬上辭職！

當年環境惡劣，我都可憑藉專業，維護教師尊嚴，如今看到教師團體的舉牌，坦白說覺得汗顏！教師團體可否真正反省過家長為何對惡師愈來愈「忍無可忍」？有些「狼師」能「長久性被隱匿」，甚至事發後只要換間學校，沒有任何追究，還能繼續升官；還有教師為所欲為霸凌學生，如嘉義特教學校爆發教師逼學生吃朝天椒、穿紙尿褲上課、新北市小一學童遭班導處罰午休把桌椅搬到陽台睡。教師團體有對此說了什麼「教育專業」的意見了嗎？

家長和教師不是對立的，因為我們有一個共同的最大交集是「孩子—我們的摯愛」，聯合國兒童權利公約（ＣＲＣ）所揭櫫的「兒童最佳利益」原則，教育當然應該是替孩子在求學上謀最佳利益！

至於教師是否因為修法導致教師容易被解聘？蕭曉玲老師有現在教師法的憑藉還是被解聘啊！由此可見，解聘的關鍵除了教評會組成比例，更重要的關鍵還是教師真正建立專業，教師要以學生的受教權為念！真正好的老師，會被學生和家長記住感恩的！

（作者為嘉義教師人權促進會創會會長）

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