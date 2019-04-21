自由廣場》我是老師，我不怕修法

◎ 李清照

今年是筆者步入教職生涯第二十年，突然覺得很蒼涼，因為師道淪喪。

兇手是誰？請所有老師打開手機，轉成自拍模式，你就會知道答案是什麼！在一次又一次有關教師的議題中，我看不到老師們「教育之道無他，唯愛與榜樣」的影子。我們口口聲聲說愛孩子，不會計較投資與報酬，可是我們在遇到自身利益的時候，我們給孩子看到的「榜樣」，就是老師自己很重要、超重要，你如果遇到惡師，你自己多多保重，老師說愛你就好，要老師行動，免談。

請問在教育現場的所有老師們，你們學校都沒有表現不好的老師？你保證一個都沒有？學校是怎麼處理？要嘛是大家睜一隻眼閉一隻眼，「反正他快退休了」，要嘛就是惡師比任何人都兇，比任何人都會玩法，整個學校團隊疲於奔命，還是沒法把這尊「血觀音」送出大門。那麼回到問題的最初，受害者是誰？就是你立誓要當老師那一天，口口聲聲說要愛的「學生」。

如果你擔心學校行政單位用修法後的條文對付你，危及你的工作權，請問你沒有加入教師會或教師工會嗎？請問你沒有發現教育部正以「建立專業的人才庫」來回應你的擔憂嗎？如果你是一位優秀的老師，你在害怕什麼？

如果老師只會告訴社會家長：「我很愛自己，但並不那麼在意你的孩子被惡師凌虐。」那麼老師的社會聲望不斷下跌，我只能說剛好而已。

（作者為高中老師）

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