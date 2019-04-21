自由廣場》湄洲媽 「祖廟在台灣」

◎ 林瑤棋

如果五、六歲小孩到外面去玩得臉髒兮兮，媽媽就會罵他「若像黑面媽祖咧」（oo bin7 ma2 tso2）。大家一定覺得奇怪，為什麼不罵他白面媽祖、紅面媽祖、金面媽祖，而是黑面媽祖？原來第一尊開基媽祖就是黑面的，自古以來，信徒多數信仰黑面媽祖，所以媽媽才會罵小孩說「黑面媽祖」。

最早，媽祖神像的膜拜是出現在媽祖林默娘升天後的第十二年，即宋真宗咸平二年（西元999年），是用黑檀木雕刻的，在湄洲祖廟供奉了五百多年後，於明萬曆二十三年（1595年）由福建漳浦縣烏石出身的禮部尚書林士章迎回故鄉烏石，也就是今天的烏石天后宮黑面媽祖。

林士章（1524～1600年）係烏石林氏家族第十一世祖，明嘉靖三十八年（1559年）殿試探花及第，歷任翰林編修、侍讀、國子監祭酒、科舉會試總裁、禮部尚書等職，為嘉靖、隆慶、萬曆三朝元老。

林士章於明萬曆二十三年（1595年）告老還鄉，坐船經湄洲島時，迎回祖廟開基媽祖神像，另賜白銀千兩。請湄洲祖廟重塑一尊鎮殿媽。

中國文革時，全中國媽祖神像及廟宇遭破壞殆盡，很幸運的，被林士章迎回烏石的黑面開基媽祖神像，卻被當地民眾偷藏在山洞內，倖免於難。文革結束後，這尊媽祖神像重見天日，後來又重新在烏石蓋天后宮，自然而然成為全中國最珍貴的媽祖，是目前全中國香火最鼎盛的天后宮。而湄洲祖廟在文革時期全被摧毀，八○年代才由台灣人捐款重蓋，有人調侃說，台灣的媽祖廟都比湄洲媽祖早，湄洲媽祖的祖廟是在台灣。

（作者為鄉土文化作家，台中市民）

「黑白」門神

◎ 蘇天從

中部有一座廟坐落在兩山之交會，面對縱谷，氣勢也算磅礴，更有傳說，廟埕是活地理，隨時會張合，不管多少信眾前來參香，都容納得下，就一直沒有實證的機會，我一直盼望有一天我們英勇的國軍大舉把犯台共軍打個落花流水，最好俘虜個五十萬或一百萬人，再把他們帶來廣場留置，看看靈驗不靈驗。

廟宇興盛、廟產就多，管理委員爭相做，目的就是龐大廟產的支配使用權，派系於焉產生，廟中的乩童一旦由他派產生，就會坐大敵派，無形中影響信眾對派系的遞移，傳說中有將在廟中密室坐禁的敵派乩童，關閉其通風口，害其窒息。亦有傳說，管委會選輸後，利用風雨交加夜黑風高的時刻，一把火把廟給毀了。

更有在管委會選舉時引進黑道壓制敵派，給黑道知道所爭何物，就這樣請神容易、送神難，大家都甭做了，黑道留下來做，還「于右任」、「吳三連」、「趙麗蓮」、烽火連綿到天邊。

宮廟信眾一多，白道大官也聞風而來，不是為信仰、不是為敬神，為的是爭取信眾的支持與選票的開源，還有那豐厚的廟產。

厲害的宮廟負責人就此搭上要員的線，搭不到主線，也搭副線，弟弟侯門一入深似海，搭不到，就搭那個常添麻煩的傻大姊，三不五時電話寒暄，再刻意的安排餐敘出遊，大官不知不覺的也當起門神，神荼與鬱壘只能畫在門板上騙騙鬼，大官門神可就法力無邊了。

（作者從事公職）

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