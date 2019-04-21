自由廣場》關鍵差異︰選川普不用擔心「被統」

◎ 莊勝榮

郭台銘以媽祖託夢為由，宣佈角逐二○二○年總統，國民黨主席吳敦義順水推舟，頒發國民黨榮譽狀給他，讓他有參加初選資格。一夕間媽祖託夢變成網路名言，而力挺韓國瑜的議員，瞬間轉向，讓人看了眼花撩亂。究竟，郭董有無美國紅頂商人川普的幸運及能耐，讓我們繼續看下去。

不可否認，川普跟郭董有兩個共同特色，就是紅頂商人及梟雄性格。但這頂紅頂帽子，卻有大大差異，雖然兩人都愛戴紅帽，川普所處的美國是現在世界上最強的國家，他可以發動中美貿易戰，讓中國吃盡苦頭，經濟成長下滑，股匯市往下掉。而且，美國是完整的國家，沒有統獨問題。

相對於川普的際遇，郭董沒那麼幸運了。台灣處處受中國打壓威脅，他在敵陣營的中國有龐大的企業。況且台灣有統獨的爭議，屆時選民只要問，你代表台灣還是代表中國？你親中還是親美？你會不會成為中國的兒皇帝？你會不會成為習近平的棋子？在中國屋簷下的郭董，很難逃避這些問題，也很難回答這些問題，除非，所有股權處理掉，他敢嗎？捨得嗎？難怪有人懷疑，是真選舉，還是真拉抬股價？

（作者為律師）

治理鴻海VS.治理台灣

◎ 張國財

以往，大家都耳熟能詳的說法是「商場如戰場」，可似乎沒聽過「商場如政壇」的。平生第一次政治選舉就是投入總統大選的川普，勝出的背後，應該不是選民把帶領、治理一家（或一群）公司，跟帶領、治理一個國家之間直接劃上等號，否則，四度破產的川普憑啥能獲得選民的青睞與信任？把郭台銘成功帶領、治理鴻海直接跟成功帶領、治理台灣聯結，恐怕會失之一廂情願；因為，這種不管隔行如隔山的「道理」如果說得通，那經營績效把鴻海遠遠拋在後面的台積電、大立光的掌門人，豈不都比郭台銘更適合當台灣的總統了？

在政言政，川普在美、墨邊境築起高牆，宣示國安比「人進來」更重要；當上總統的川普，更想方設法呼籲產業界將工廠生產線移回美國本土。郭台銘如果當上總統，能依樣葫蘆並以身作則，將富士康移回台灣生產嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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