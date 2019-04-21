自由廣場》「蘋果」戰「米果」，韓天變寒流

◎ 陳止戈

郭台銘發動奇襲，堵斷韓國瑜問鼎總統之路，這齣「剿韓奇謀」的主軸，本質上就是兩個首富的「中國代理人」奪嫡大戰，勝負尚在未定之天。名嘴揭密，韓國瑜訪美期間，聯盟要角密集進出內湖的「馬辦」密謀這場「藍血人」法統大戲，目前形勢看來，馬吳郭聯軍略占上風。

近十年來，台灣首富兩人輪流當，時生齟齬，「賣蘋果的」說「一貨櫃芭樂能賣幾個錢」？其潛台詞就是看「賣米果的」不上眼，曾經公開撕毀旺中旗下工商時報羞辱之，這段老鼠冤終於在「奪嫡」號角響起後全面爆發，連日來「韓天時報」壓制郭台銘聲量，各線記者追新聞揭密，配合評論筆伐口誅，不罷不休，擁韓之心未死。

這場蘋果與米果的大戰，除了兩人的出身血統差異，背後可能也隱含著誰才是大國代理人之爭。

先說前者，雖然兩人都被歸類為白手起家，而且都是在「內地」累積富可敵國的身家，細究仍有不同，「賣蘋果的」祖籍山西、出生板橋的第二代，根據中新網報導，他曾說「兩岸同文同祖，都是中華民族炎黃子孫」。而「賣米果的」出生大稻埕不知第幾代的老移民，平時很少聽到慎終追遠的言行，但有志於「台灣第一人」的志向殊無二致，一較高低是所難免。有關兩人的宿怨新仇，Google便知，不贅。

經過三天的較量，韓天時報四二○終於出爐一篇「郭董，真的適合嗎？」的檄文，電子報版本署名「主筆室」，基本上可以視為老闆一錘定音之作。因為太經典了，恕我必須大量引述。

一起頭該檄文就直指要害，意圖破除郭董要為年輕人找希望的梗，他說「他做生意、對待員工的方式等等，曾一再引發外界批判，被國際媒體評為血汗工廠，甚至集團員工因不堪工作辛苦、薪資遭到苛扣等不仁道的待遇，而出現連續十三位員工跳樓的驚人事件，這些紀錄令人不安。」於是質疑「一個靠著勞工血汗建立事業王國的企業集團經營者，能許台灣年輕人什麼樣的未來，郭董在競選總統前，是不是需要給年輕人一個說法？」

最終做出的結論是「一個沒有柔軟之心的鐵漢治理國家，不會『苛政猛於虎』嗎？」

這場首富代理人大戰熱鬧可期，結局還須耐心看下去。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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