自由廣場》綠能取代核電，請更新資訊

◎ 潘翰聲

近期中午用電尖峰，太陽能最高供應約一八○萬瓩，相當一．八個核能機組的發電量，占整體供電的五～六％，抵銷不少尖峰需求。民進黨執政近三年來，去除過去國民黨政府對綠能設下的重重制度性障礙，綠電正在悄悄養大。「再生能源發展條例」十二日完成大修，除了簡化程序移除制度障礙，更強化市場機制，並鼓勵公民電廠等民眾參與，未來只要政府負責任的統合綠能資源盤整，全面規劃精確佈設，就能穩步達成二○二五年再生能源占兩成的目標。

另一方面，核電的政治爭議讓一般民眾高估其重要性，民調中七成的民眾誤以為核電占全國供電一半以上。其實，目前核二廠和核三廠共四個機組，合計裝置容量三八七．二萬瓩，只占全國約八．六％，核一廠正進入除役階段，核能在電力供應的重要性愈來愈低，至二○二五年核三完全除役自動達到非核家園。

去年公投的時候，很多人被擁核聲音誤導，不知道二○二五年只是老舊核電廠如期除役的法定期程，誤信躁進廢核的標籤，以為是要立刻關掉所有核電廠（而且誤以為占了五成）會馬上缺電。按照台電規劃，這幾年間有一些新電廠陸續上線，當然也有一些老舊的火力電廠除役。因此擔心非核家園會供電短缺的人，大部分是因為搞錯資訊而過慮了。

若以台電每日公布的尖峰備轉容量率當作缺電風險的指標，往往只有夏季工作日中午時段較為緊張，在大多數的離峰時間，備轉容量率通常在一兩成以上，半夜多到四成也是常態，晚上供電寬鬆，根本就不會缺電。中午尖峰用電需求較高這段期間，恰好就是太陽能發電效率較高，大顯身手的時刻。增加只會白天發電的太陽能，而不是新建半夜也發電的龐大核四廠，才是針對尖峰需求的幾小時來對症下藥。

此次修法，開放在政府躉購與綠電市場間自由選擇，設定用電大戶綠能責任額，也刪除綠電價格不得低於化石燃料價格的保障條文，都將善用市場機制來分擔政府躉購的經費支出。

為了確實達到綠能目標，必須對綠能資源做地毯式調查，包括深層地熱潛力點的盤查，技術很成熟的小水力，民間已舉辦數次競賽，未來可擴大農田灌溉圳路等水利設施的利用，而中部海岸潮差達四公尺以上，彰濱所圈圍的溼地，可規劃開發海洋綠能，應該比填海造陸裝置太陽能更具效益。

（作者為樹黨國際秘書，台北市民）

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