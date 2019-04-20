自由廣場》也談「剩8個月立院能做什麼」

◎ 劉一德

拜讀自由時報四月十九日社論「剩下8個月立法院能做什麼？」指出完全執政的民進黨政府國安單位，對中國步步入侵，採取放任態度；而民進黨在立法院囊括六十九席，對大眾盼望的「國安立法」一無所成。希望府、院、國會能通力積極，在剩下的期間完成有力可行的國安法制，並籲請立委諸公、府院官員盡忠職守，不要怠慢。做為一個曾在立法院與民進黨攜手合作的友黨，感觸良多。

平心而論，本屆立法院在蘇院長帶領下，全面開放國會議事轉播，令人激賞。但光是如此，並不能造就一個符合人民期待，具有效能的國會。以立法品質良窳及重要性來看，本屆立院從「一例一休」、「年金改革」、「同婚」、「環保」、「幼托」等法案之立修，重要性自不待言，然修法之後屢見窒礙難行，甚至一改再改，問題仍在，不難看出立法品質的粗糙。本屆立法院至第七會期四月十九日止，計通過六百一十八件議案，相較於國民黨國會多數的第八屆與第七屆同一時期，分別通過七百四十七件和七百二十一件議案，立法效率顯然有相當的差距。

所有法案產生的過程，都不難發現完全執政的民進黨政府，政策推動遲緩。所屬立委「說一畚箕，做一湯匙」，且修法腳步凌亂，左支右絀，看不出維護政策和法案的積極態度，多數又如何？府、院溝通合作不足，重要法案都通過不了，議事和諧又如何？此由促轉會代理主委楊翠在議場被翻桌侮辱，被提名中選會主委的李進勇連會議室都進不去，多數黨委員袖手旁觀，可見黨中央缺乏領導力，連不分區立委都叫不動。這樣的景象，在國民黨多數的立法院不曾見到。

民進黨立院黨團或許會有「做到流汗，嫌到流涎」的無奈，但寧得罪人，我們也要強調「敵人已在國內」，時間和機會真的已經不多。引頸企盼，首次國會過半的民進黨立法院黨團，能在未來的八個月，責無旁貸的通過一部符合當前國家安全亟需的「反統戰暨反滲透法」，以保衛台灣的自由與民主。

（作者為台聯黨主席）

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