自由廣場》簽字免開會，4年137萬入袋

◎ 林緯

再忙也要簽名領錢，但會議開始卻不見人影，早已是台南市議會的常態。「台南新芽協會」去年出版台南市第二屆議員觀測報告指出，有四名議員質詢掛蛋，其中參選連任的三位全數當選，因此各黨團時常把玩「清點人數」戰術，成功達到杯葛。議員平常從一早的行程送人上山頭，或是租遊覽車送大家去出遊、路跑鳴槍之後，八、九點再忙也一定會找時間回到議會簽下自己的名字，一天就輕鬆入袋「二四五○元」整，這是議員本身能夠一個月提領研究費（一般人認為的薪俸）十一萬七七四五元以外的「小確幸」。

1.出席費：出席開會時每日一千元。

2.交通費：出席開會時每日一千元。

3.膳食費：出席開會時每日四五○元。

一年兩個會期共一百四十天，一天二四五○元；四年任期下來，高達一三七萬二千元（不含臨時會） 。

台南市議會為審智慧城市規劃、國慶大會花車和北頭洋飛番文化園區經費提案，四月十八日聯席審查一○七年度「第二預備金動支」，五十七位議員當中的四十一名「簽到出席」。有議員質詢時，因不滿市府動用第二預備金達四億元，憤而提出清算人數企圖杯葛會議進行，當下清點人數時，卻只有十四人在場，結果因人數未過半主席宣布散會，會議只開十分鐘就流會。而市府對於這項提案則回應皆符合規定，因參加智慧城市規劃評選及國慶大會花車遊行，非屬市府例行性業務現場，但連續兩年都選擇舉辦此活動，主預算也還有空間，不禁想問黃市府不選擇於主預算裡提案到底有何考量？

大家別忘了，除了十六名議員沒有簽到出席，更要譴責這二十七位只簽字領錢不出席會議的議員，「你的名字好貴」，也期待議會能夠公布清點人數後不見蹤影的議員名單，來為納稅人把關，以及尊重每位選民的選票，讓民主價值能夠實質發揮，而非成為民主ＡＴＭ任人詐領。

（作者為國中社會科代課老師、台南新芽協會發起人，台南市民）

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