自由廣場》比民調會分裂？蔡總統對DPP要有信心

◎ 張睿芃

民進黨總統初選競爭激烈，總統蔡英文昨天到宜蘭參加座談會，回應台下支持者，強調民進黨只有團結一個選擇，一加一一定大於二，有人主張用民主機制民調，「用民調我一定不會輸，但一定會有競爭跟攻擊，黨會分裂，若沒有團結民進黨，就沒有民主的台灣！」

希望蔡總統對民進黨要有信心，對支持者更要有信心。前行政院長賴清德登記民進黨總統初選後曾表示，民進黨是民主政黨，經民主程序來進行一場超越個人、派系，完全為台灣的君子之爭，就不會有團結的危機；若有辦法進行君子之爭，透過民主程序更容易團結民進黨。賴清德四月十三日也再次承諾，輸掉初選的，一定要支持贏的人，為何蔡總統仍會擔心分裂？

民進黨總統初選民調已經實施好幾次，不管過程如何激烈，最終都將成功整合，既然蔡總統自認民調不會輸，就期待蔡總統應該讓初選順利走完，不必擔心黨分裂的問題，反而是繼續協調（勸退）或改變初選規則才會造成黨的分裂。

（作者為家庭主婦，新北市民）

蔡賴合，才能逆轉勝

◎ 林正二

郭台銘日前宣布參選總統，民進黨則因蔡賴之爭難以團結。蔡英文是現任總統，賴清德又是小英最密切的工作伙伴，如果賴在初選出線，在野陣營一定會用民進黨執政團隊的「自我否定」為選戰主軸，賴要怎樣切割擺脫此攻擊，打贏選戰？而且小英初選失敗，除影響執政權威，無法拿出執政好成績外，非民進黨傳統支持者的全國小英之友會也不太可能支持出線後的賴，將嚴重影響賴贏得大選。今年的初選對決絕對比二○○八年謝蘇之爭更會影響團結，撕裂綠營。

如果小英出線，雖不會有執政黨「自我否定」的傷害，以及國政受影響的問題，但也會影響綠營團結，仍有立場較強硬的深綠獨派及很討厭小英的綠營選民不會支持她。兩強相爭後，雙方支持者有很深的裂痕，很難並肩作戰，無論誰出線，幾乎都無法打贏郭董。

但如果蔡賴能團結合作，情形就不是這樣了。由於兩人各有優缺點，選票也不盡相同，小英比較多中間、年輕與客家選民支持者，賴在獨派、中小企業與中南部的選票較多，雙方將可在擴展選票上，發揮加乘效果，且小英民調逐漸提升，又有龐大的行政資源可運用，蔡賴合作，逆轉勝機會大。

（作者為退休駐美外交人員 ）

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