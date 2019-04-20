自由廣場》郭董415行動的「眉角」

◎ 雲程

郭台銘十七日宣佈參加國民黨總統初選，冷靜看郭的行動，有層次與鋪陳，顯然醞釀已久。十五日是行動發起日，郭先參加「台灣關係法四十週年研討會」，拋出「美國賣舊武器給台灣、國防靠美國是靠不住的、國防靠和平」等議題，搶得話語權。翌日十六日，主動參加「二○一九印太安全對話研討會」並和與會貴賓口角，還揚言告狀白宮，隨即鬆口選總統的可能性。十七日，則前往中央黨部接受榮譽狀，正式宣佈參加黨內初選。重點是，這段期間，他國旗帽不離頭，更說出「二○二○年國民黨若不重返執政，中華民國恐怕就要亡了」。

散播「中華民國就要滅亡」的，首推一九九四年台北市長選舉的趙少康，他用的是「未來式」。實際上，一九五○年蔣介石證實的是「我們的中華民國到去年年終，就隨大陸淪陷，而幾乎已等於滅亡了！我們今天都已成了亡國之民…」，他用的是「現在完成式」。

中華民國在一九四九年已滅亡。詳細的說，不是在十月一日中共政府建立日，也非十二月九日蔣介石撤離到海外，而是早在四月間的首都失守時。一九四九年四月十五日，中共提出一份給南京政府的道地招降文件「國內和平協定」定版，內容包括廢除「中華民國憲法」、重新制定憲法等，強調嚴懲戰犯、不得抵抗。二十日行政院斷然拒絕，政府潰散（分批疏散、分地辦公）。二十一日中共渡江作戰，二十四日晨，毛澤東宣布國民政府「已於昨日宣告滅亡」，忌日是四月二十三日。

四月十五日，是中華民國滅亡的起點。郭參選總統的行動發起日，正好選在這一天，暗示什麼歷史？

中華民國已滅亡的史實斑斑，這些人到底在捍衛什麼？假使真的愛護台灣，且「只有台灣」可以捍衛，實務上，就必須為已滅亡的中華民國與憲法找出「存在的依據」，並深化民主，而非死抱一九一二年法統，讓修憲成果淪於非法，甚至連總統民選都違憲。

已滅亡的舊中華民國，透過「台北和約」與「協防條約」，被日本與美國政府承認而新生；已滅亡的憲法，則掩身在軍事佔領的民政治理中而新生。兩者以「台灣治理當局」與「台灣治理基本法」的身分實質新生，本質已經與中國無關。 除非摒棄一九一二年，否則你們參與什麼總統大選？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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