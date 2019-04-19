社論》剩下8個月立法院能做什麼？

「敵人已在國內，當前情勢嚴峻」是葉國興接受國安會副秘書長當天表示的一句警語。其實「敵人已在國內」很久了，且很多，只要看看此次台中統促會的侵門踏戶就可知其大概。「引兵入關」的始作俑者是馬英九前總統的「融中政策」，讓北京在台灣各地構建了入台橋頭堡，由此逐步控制台灣的媒體及學界。弔詭的是，敵人之大舉入侵，卻是在民進黨執政的最近三年。

二○一四年太陽花學運，喚起國人的覺醒，二○一六年大選由於馬英九的傾中與失政，民進黨大獲全勝，輕易擊潰中國國民黨，大贏三百萬票，囊括了六十九席國會議員，中國國民黨剩下三十五席，全民慶幸，國家將走向正常化的大道。但「完全執政」迄今並未產生任何效果，「維持現狀」成為馬政府兩岸政策的延伸，對中國入侵的門戶仍然敞開，大眾所盼望的「國安立法」一無所成。

相對地，北京受二○一六年台灣大選親中政權挫敗之刺激，斷然改變對台政策，直接訴之於台青、中小企業，以「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部年輕世代）、一代一線（年輕一代、基層一線）、兩高一青（高競爭力、創新產業台商、高競爭力人才）、千人計畫，加上花樣百出的「惠台」政策，如二○一八年二月二十八日宣布的三十一項惠台措施，上海的五十五條「惠台」、福建的六十六條「惠台」、浙江的七十六條「惠台」等等，日日進迫。「完全執政」的民進黨政府、國安單位對中國之步步入侵諱莫如深，幾可說採取放任的態度，好像台灣從來就沒有敵人，結果是這三年正是中國併台政策大獲成果的時候。中國第五縱隊在台滲透的程度已超乎想像，我們可以從「韓流」、「管案」就可窺其大概，除了和特定政黨結盟、豢養社團、黑道組織外，舉凡新聞媒體、學界、各級政府、軍方、宗教界、演藝界及工商界等場域，都能察覺中國進行統戰的痕跡。

問題是三年了，對國家安全面對中國的滲透，政府做了什麼？連一套「反統戰法」、「反滲透法」都沒有，遑論什麼「國家機密保護法」、「科技保護法」、「國家安全查核制度」。一部不很複雜的「敏感科技保護法」一躺就已十幾年。去年九月一日中國頒布的台胞居住證，完全侵害我國主權，也可能是中國滲透組織第五縱隊利器，但七個多月過去了，對應的辦法遲遲走不出立法院，即使出爐了可能也面目全非，有等於無，連建立申報制度亦可預見的必將流於形式。

「立法」是立法院之專責，不是所有立法都需經過行政院會，尤其國安立法而言，府、院都有責，但立法院尤應責無旁貸，每位立委都有助理，難道六十九席立委經三年努力連一個國安立法都通過不了？反併吞法、反滲透法、資安法、國家安全查核制度、科技保護法、國家機密保護法、國家安全法、兩岸人民關係條例等該立法的要立法、該加強的要加強、該修的即修，不然，今年元旦總統宣示的三道防護網及三月十一日提出的「反制一國兩制」七大綱領，如何有效實現？希望府、院、立法院能通力積極，在剩下的八個月期間完成一套有力可行的國安法制，起碼要認定中國在不放棄武力侵台及停止滲透顛覆之行為前，中國是我國的「敵人」，同時也要對「台商」做一明確的定義與規範，其行為、言論有替中國進行顛覆台灣之台商應已非台商，而已是「中商」，不然也屬「華商」，不得享有台商在台之一切權利。

讓我們再次強調，「敵人已在國內」，請立委諸公、府院官員盡忠職守不要怠慢，立志保衛台灣的自由與民主。全民都在看！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/