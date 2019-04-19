自由廣場》評伍錦霖「憲政危機」說法

◎ 蔡美珠

立法院司法及法制委員會初審通過「考試院組織法修正草案」，將現行十九名考試委員調降為三名，任期也從六年改成四年，遭到考試院長伍錦霖重批「引發憲政危機」。

個人認為，希望考試院不要再拖拖拉拉了，因為根據憲法增修條文規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之，長期以來考試委員都是比照部長級，月薪十九萬元，每個委員還配車配司機，以目前考試院有十九位考試委員來看，等於多了十九個部長。

況且早在二○一四年六月十九日民進黨就發布新聞表示，依據考試院組織法規定，目前考試委員人數過多、任期過長且無法發揮憲法所賦予的功能，依照三權分立的憲政架構，在尚未廢除考試院與監察院前，民進黨主張應該修法減少考試委員人數以及縮短任期，以精簡政府編組並節省人民的納稅錢。結果到現在已經快五年了，都還沒實現。呼籲民進黨應該把「考試院組織法修正草案」列為優先法案，以免夜長夢多，讓此案又胎死腹中。

（作者為退休教師，新北市民）

◎ 陳和文

朝野立委聯手提案「瘦身」考試院，將現行考試委員十九人上限砍到剩下三人，考試院長伍錦霖表示，立法院若強行通過有違憲疑慮的法律，破壞文官體制云云。伍錦霖似對立委的提案不以為然。但筆者認為，考試院組織法等相關規定，屬於「法律」之一，最高民意機關的立法院當然有修法權限，伍院長以歷年來皆由考試院提案修法，邏輯顯然不通。

況不惟世界各國大都未設立「考試院」，且在台灣現行運作上，也與行政院等機關職權多有重疊之處，或業務可改由行政院所屬機關一併承辦，減少行政資源耗費，並有事權統一之效能，怎能墨守成規，不知與時俱進變通觀念？殊不知，民眾廢除考試院的聲浪，已喧嚷多時，藍綠立委意見也漸趨於一致，伍院長何不順應時勢及民意，大膽支持考試院進行瘦身，甚至廢除考試院的落日條款！

（作者為公務員，新北市民）

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