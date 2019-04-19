自由廣場》「未經核實」危險名單談貿易戰

◎ 陳鴻達

由於中國政府一再賦予其企業高度政治性的特別任務，違反一般民主國家的常規，除了造成不公平的貿易競爭外，也危及到其他國家的國家安全。這是川普發動貿易大戰的原因，中國買再多的美國商品都是枝微末節。這個問題不解決，美中貿易戰應不會停止。

本月十日美國商務部產業與安全局更新其「未經核實」危險名單，在總共五十個被鎖定目標中，有卅七家是中國企業、研究機構和學校，六家是香港企業。美國企業若要出口到這些未經核實名單，必須事先申報相關資訊，並且不得使用例外規定。雖然不是禁運名單，但很多企業「怕麻煩」恐不再供貨，因此實質效果大於法律的限制。

果不其然，十五日便傳出美國半導體設備龍頭應用材料公司下令停止供貨給列於名單中的中國大陸企業三安光電。美國政府針對的矛頭可能並非在於LED產業，而是擴大至對於半導體及通訊技術的連鎖效應。後續可能也會有其他美國廠商跟進。

事實上，美國早就將此議題拉高到國安層次，例如二○一八年四月「美中經濟與安全審議委員會」發表「中國脆弱化美國資通科技供應鏈報告」。該報告開宗明義就說，美國必須以國家戰略的高度來進行資通科技「供應鏈危機管理」，包括檢討對中國的相關採購。因為這已經危害到美國國家安全、經濟競爭力與民眾的隱私權。

該報告又說，中國成為全球資通業供應鏈的重要節點並非自然形成，而是該國政府把它當作戰略部門，動員國家資本挹注，以及發揮國企影響力所形成。吸引外國企業到中國投資後，用各種手段取得重要智慧財產與關鍵技術。二○一三年後加速限制外國科技廠在中國的營運，並改以其國內生產取代。美國科技廠商若想取得中國市場，則必須開放其原始碼、在中國設立資料中心或讓中國政府對其產品進行安全審查。

該報告還點名華為等十五家極具影響力之中國大型企業或研究機構，如何衝擊到美國資通業供應鏈安全。因此國內相關業者若與這些被點名的中國企業有往來者，應慎防被美國的反應措施波及。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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