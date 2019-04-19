自由廣場》三問三物 兼談兩黨不堪

◎ 陳財能

二○二○台灣總統選舉，外有中國共產黨文攻武嚇，內有主要政黨內部相爭不休及中國共產黨的潛勢力蠢動與騷擾。這混亂中潛藏剝奪台灣民主體制的巨大危機，不僅是對台灣的挑戰，更是台灣人生存權的關鍵戰役。不過，擁有最終決定權的，是台灣人民，不是媽祖或任何假借神旨的神棍。

從民主的觀點看，郭台銘的表態參選，頓時讓目前的國、民兩黨吃了「玩弄權術不願民主初選」的癟；更讓網紅政客「柯韓」變成消風小丑。因為，連曾說「民主不能當飯吃」的郭台銘都要求國民黨要建立民主初選機制，民進黨有何理由放棄自己創黨以來的價值與驕傲？挺小英者有何理由拖延及攻擊賴清德謙卑的初選要求呢？

至於郭參選的理由？到底是「媽祖託夢」？還是「關公指示」？或是用郭台銘氣急敗壞質問蕭美琴的問題，來問郭：是中國、還是美國決定？不必託神夢，三個疑問請教郭董：

一、為何不問人民，卻要藉神搞鬼。

二、為何不批判中共霸權侵犯，卻懷疑台灣人保主權、求生存的意志？

三、為何不知恩圖報台灣，卻要台灣變成中國的一部分。

另，郭台銘宣稱參加國民黨總統初選，要找回國民黨失去的三樣東西。從歷史來看，郭台銘要找回的東西，真是會嚇死台灣人及年輕人喔！

第一、要找回國民黨的黨魂：國民黨的黨魂是一黨獨裁，威權統治。

第二、找回當國民黨人的榮譽：國民黨的榮譽，是反對中國共產黨。但，現在是怎樣，不說，大家都知道。

第三、找回國民黨失去的年輕人：這可嚇死年輕人啊！低薪、長工時與慣老闆都是國民黨過去在台灣所奠定的噩夢，也是年輕人批判、放棄國民黨的歷史因素。郭董，您不也是出了名的獨裁慣老闆嗎？

郭董啊，您是否會將在中國的生產線移回台灣？不必一百萬，其實只要三十萬且不得霸道、血汗又低薪的工作。到時，台灣人才會認真評價您所說的大話。

最後，既然郭董您託夢弄神要選台灣總統，而不是「中國台灣特首」，您就應該回應台灣年輕人在太陽花運動的聲明，及以上的問題。

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）

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