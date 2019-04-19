自由廣場》這三個人都推給媽祖

◎ 游森琳

王金平宣布參選總統時說「我是媽祖婆恩准我出來參選總統」，郭台銘決定參選總統時也說「我是媽祖託夢要我一定出來參選總統」，柯文哲的媽媽向媽祖娘娘擲筊後說「媽祖婆說阮柯文哲出來競選總統沒問題」，三人都說他是媽祖欽定的總統候選人。而因為神的懿旨沒有人可以印證，所以可能有下列情況發生：

第一個可能是媽祖分身廣布全台各地，三人祈求不同的廟宇。或許媽祖的分身各給予鼓勵出來選總統。

第二個可能是台灣是高度言論自由的國度，各參選人都挾媽祖的神威壯大自己，企圖透過媽祖娘娘神威的加持，證明自己是媽祖欽定的「真命天子」。

第三個可能是三個人都說謊，無中生有的藉媽祖的神威包裝自己，意圖讓選民以為「我出來選總統是天意，天意是不可違的」。

反正嘴長在人的臉上，假借媽祖的懿旨吹噓著牛皮，台灣的蒼生們只好自求多福、睜大眼睛選賢與能才是正道，不要被裝神弄鬼的江湖術士蒙騙了！

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

不要汙衊神明

◎ 郭翰林

郭台銘說媽祖託夢要他替台灣人民做點事，被問是不是媽祖要他參選總統，卻說要等關聖帝君的指示。這說法一出，被鄉民酸爆了，在網路舉辦「台灣第一屆媽祖叫我選總統表態大賽」活動。顯然的多數民眾認為郭台銘參不參選總統，是他的權利與自由意志，無關神明。但，郭台銘想選總統卻說神明意旨，這就耐人尋味，是挾媽祖、關公以自重？還是要媽祖、關公為他背書？是不相信民主機制，因為民主也不能當飯吃？還是認為君權應該神授？

不論是媽祖宮廟的主事者或一般信徒，請捫心自問，所作所為是體現媽祖精神？還是假傳媽祖旨意呢？這是虔誠信仰媽祖？還是公開汙衊神明呢？

郭台銘虔信媽祖、關公本是好事，但若要選總統就霸氣大方地說出來，好好佈局、努力加油，甚至公開祈求神明庇佑當選，都是人們所樂見，尤其在享有宗教自由的民主台灣。但把自己塑造成神明所揀選的人，企圖把自己抬到和神一樣的高度，其實正凸顯自身的不足，假借神諭迷惑信徒。

（作者為加拿大台僑）

媽祖「震」怒，都怪郭台銘！

◎ 古志誠

週四午後大地震，新聞直播平台留言一片「郭董選總統，媽祖生氣了」聲浪。

郭台銘若代表國民黨出戰，橫跨歐美亞的鴻海集團雖有各子公司專業經理人，但《日本經濟新聞》報導，郭台銘以獨斷經營而聞名，也有形容「現代成吉思汗」，如參選而從鴻海卸任，必將對鴻海經營造成影響，有可能給鴻海和夏普等集團整體的經營帶來混亂。《紐約時報》則指出，郭的商業能力曾獲得川普讚賞，兩人私交可能有利於選戰。但在筆者看來，郭台銘被習近平稱為「我的老友」，與中國共產黨中央關係非比尋常，他若選上台灣總統，恐怕會更加傾中，對台灣的民主與經濟發展更加不利！這點真的讓人憂心。

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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