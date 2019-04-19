自由廣場》年輕人糾正郭董

◎ 宋磊

鴻海董事長郭台銘先生日前指出，由於美國長年售予台灣的武器為舊貨，因此未來不應繼續向美採購武器。此話一出造成轟動，不但凸顯出郭董事長的以偏概全，也抹煞台美軍方長年的友誼。

究竟美國售予台灣的武器是否全為二手貨？本文嚴正否認，舉例而言，無論是空軍採購新型的F-16V戰機、愛國者防空飛彈、AIM-120空對空飛彈、AGM-84魚叉反艦飛彈，或是陸軍採購的AH-64E直升機、地獄火反坦克飛彈、刺針防空飛彈，抑或是海軍採購的標準防空飛彈、MK-48魚雷等，這些裝備不但是全新系統，更是標榜全新製造。

當然本文並不否認國軍的確有部分裝備為美軍的二手貨，像是操作已久的M-60A3坦克，然而對於基本的國防武器稍有認知的專家必定熟悉，所謂的二手貨只要仍在服役年限以內，或是經由系統翻修、升級，一樣具備強大的作戰實力。

以陸軍航特部的AH-1W眼鏡蛇直升機與OH-58D戰搜直升機為例，經過陸軍多年操作的經驗顯示，除能負擔反登陸、反空降的作戰任務外，在歷年的漢光演習中均有優異表現，這不是恰恰說明二手貨仍能有其優異表現的證明嗎？

由於台美雙方長年均有例行軍購進行，無論台灣經歷多少次的政黨輪替，或是國防政策的轉變，美方永遠是台灣國防的最大安全靠山。軍購不但是彌補國軍戰力與科技實力之不足，更具有重大的政治意涵，輕易否定對美軍購，不但是摧毀台美長年的政治互信，更會招致台灣戰力下滑的可能。

因此，台美關係的維持不光是以政治互信為基礎，國防上的互動更是雙方長年默契，本文認為任何一個有心參選總統大位的候選人，須務實了解台美關係，列為必修課，畢竟台灣對於美國、日本甚至亞太地區安定至為重要，如台灣輕易卸下防禦責任，恐會造成區域動盪。不可不慎。

（作者為中正大學戰略所碩士，空軍子弟）

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