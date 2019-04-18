自由廣場》看川普處理戈蘭高地談台灣機會

◎ 黃天麟

美國總統川普三月二十五日於白宮簽署總統文告，公開承認以色列一九六七年控制至今的「戈蘭高地」是以色列的一部分。

以色列從一九六七年第二次中東戰爭軍事佔領至今的戈蘭高地，國際始終公認是敘利亞領土。但川普三月二十一日透過推特預告「過了五十二年了，是美國全面承認以色列主權及於戈蘭高地的時候，這對以色列及區域穩定而言，具有關鍵戰略及安全的重要性。」

川普不會不知此舉必引起所有阿拉伯國家的反對與譴責，連國際特赦組織亦視此為「川普違反國際法與共識的另一件不負責任魯莽代表作」，但川普毅然為之。

「事實已佔領五十二年」是川普政府據以承認以色列主權的最主要根據，「為以色列及區域穩定」則是第二個重要論點。若此兩點可以成立，以同樣論點絕對可適用於台灣及台海問題。

一九五一年九月戰後決定各國主權所及的舊金山和約與一九五二年中華民國與日本國間和平條約，只約定日本放棄台澎及南洋諸島之主權，並未指定台澎及南洋群島之主權歸屬，台灣之主權問題一直懸宕了六十七年，也引發中華民國及中華人民共和國對台澎及南沙、西沙之主權爭議。中華民國代表中國在聯合國的權利又於一九七一年聯合國2758號決議文被中華人民共和國所取代，中華民國在國際上已不存在。一九九二年，台灣的立法委員全面改選，一九九六年總統改為全民直選，中華民國實質上已經是以「台澎為基」的台灣政權，換言之，台灣已獨立了二十三年，若以從舊金山和約起算即已經六十七年。

以東亞區域穩定而言，台灣具有關鍵性戰略及安全的重要性。因戰略地位重要，中國始終高舉「一中原則」強詞要求各國承認「台灣是中國不可分割的一部分」。但真實歷史告訴我們的即是「台灣自始從未是中國的一部分」。清出兵征服台灣成為清之版圖時，中國只是被清所征服的清的殖民地，而後，清把台灣割讓給日本，自非割讓中國之土地給日本。一九一二年中華民國建國繼承的清已無台灣，是以日本放棄台灣無「歸返」問題，因清已不存在。台灣現在已是東亞安定和平的基石，美國、日本之安危，與台灣有關。

基於以上二點，我們強烈要求，美國國會與川普應可同樣基於宣布「戈蘭高地屬以色列」的精神宣示國際，美國認為「台灣非中國之一部分」，以堵中共悠悠之口（註：「承認台灣為主權國家」是下一步）。這一要求絕非挑釁，亦非麻煩製造者，需要我方政府及民間鍥而不捨之努力，非不可能。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/