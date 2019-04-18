自由廣場》你為什麼不想做計程車司機？

◎ 苦苓

看到李威爾先生「為什麼我不想做計程車司機？」一文，因為我經常搭乘計程車，也常跟司機討論Uber的問題，所以就以消費者的身分，來回答一下這個問題。

Uber當然很方便、又便宜、成本也低，司機不用長時間排班，也不用在街上繞來繞去，更不用按月交錢給車行，乘客覺得好，司機更覺得好。卻不知道危險在什麼地方。

首先，搭陌生人的車本身就是一種風險，但是計程車司機技術沒問題、車輛沒問題、個人品德更沒問題——除了考照很難、年年車檢、計程車營業證更要由警察機關每年換發，所以原則上計程車你可以放心的搭。尤其是叫車來的、屬於車隊的，那更是由監理所、警察局和車行一起幫乘客「掛保證」。

而Uber的司機有經過這一切程序嗎？當然沒有，你只要有一輛車，不管人再差、車再爛（外表可能都看不出來），也可和Uber公司「一拍即合」，開車上街去賺這個「不公平競爭」的輕鬆錢了！

且不說在台灣有Uber司機涉嫌「撿屍」的事，在美國，據說平均每個月就有一個人被這種「非正式營業」的司機殺害。下次要叫Uber時請想一下：是省錢重要、方便重要，還是你的身家性命比較重要？畢竟來載你的那個人，完全沒有人跟你保證他是OK的；而如果他對你做了什麼壞事，也不見得還找得到他。

更重要的是：既然是搭車，就難免出車禍！現在大部分的車行，都會為乘客保一千萬到三千萬的乘客險，萬一所搭的計程車出了車禍，不論責任歸屬，你都可以得到完全的理賠。

請問你搭的Uber，有幫你保乘客險嗎？一旦搭Uber有了傷亡，請問有什麼專屬的App來幫你付醫藥費或喪葬費嗎？當然都沒有！不怕一萬、只怕萬一，這更是你應該捨Uber而搭計程車的理由。

你可能覺得Uber這個名字很夯、很潮，但我如果告訴你，其實它就是毫無保障的「野雞車」，你會不會恍然大悟？

所以我可以向李先生和所有的Uber司機回答：你為什麼不想做計程車司機？因為你不想受管制、你不想負責任、你想輕鬆愉快收到錢一走了之…恕我和所有敬業勤奮的計程車司機們一樣，都不能同意。

（作者為自由作家，高雄市民）

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