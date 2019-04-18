自由廣場》血汗·棒球帽

◎ 蕭嘉弘

鴻海董事長郭台銘決定參加國民黨的總統黨內初選，之前表示，要朝向對中華民國良性發展有助力，思考年輕人的未來，為一條年輕人有希望的路等等，明顯主打經濟牌和年輕人的認同。

但郭董欠缺政治歷練，個人也是以獨斷經營企業聞名，富士康被批「血汗代工廠」時有所聞，深圳富士康員工墜樓事件，光在二○一○年主流媒體報導至少十四起以上，這樣的人會彎腰傾聽人民的聲音、為年輕人著想嗎？只注重效率，集團經濟利益至上的人領航下，台灣會不會經濟掛帥、變成「血汗台灣」？

郭董一向自許是中華民國派，週二出席「印太安全對話」時卻刻意炒作，指蕭美琴立委不看著他，是「不敢看中華民國嗎？」充滿政治語言，玩弄兩面手法，郭董在對岸何曾大聲提中華民國？或戴上有國徽的鴻海棒球帽，要求中國官員正眼看中華民國？郭董若將來順利贏得初選，代表國民黨競選總統，必然不可能迴避兩岸議題，是否會從熱愛中華民國，獲得國民黨榮譽狀資格後跟著黨進一步舔共，令人質疑。

「強棒」郭台銘堅持國民黨的初選制度，絕對不接受徵召，是否帶風向，要變相「卡韓」？國民黨黨內總統初選的歹戲不只拖棚，又開啟了新一頁的混戰。

（作者為台灣大學國發所研究生，兼職導遊）

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