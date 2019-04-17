自由廣場》回應「招聯會召集人還適任嗎？」

◎ 謝國清

這篇投書一開始就指出「招聯會召集人清大校長在一場演講上，遭到家長拉白布條抗議，指控清大校長是為了搶好學生」；如果按照目前的大學入學考試制度來看，應該不止是清大在搶「好學生」，而是所有大學都藉由這個制度在搶「好學生」，台大部分教授主張多一些指考名額，不也是為了搶「好學生」嗎？每個學校都想搶「好學生」有什麼不對呢？所以，實在是不懂引用這場抗議做為文本第一段的用意何在？

這篇文章的倒數第二段提出一項數據，說「據統計大學生休退學比率」由八十七年的四％，一路飆升至一百零六年的十五％，來指控「申請入學名額的暴增」。殊不知招聯會至今共八屆，而前六屆（八十七年度至一○三年度）的召集人都是由台大擔任，現在卻把從八十七年度到一○五年度的帳通通算在現任召集人身上，是撰文的台大教授不了解而杜撰？還是刻意模糊焦點？

與其談退學或休學的比例，不如更精準地分析從不同管道進入大學的學生，在進入大學後轉系、轉學的比例。就筆者所看到的分析資料，透過指考進入大學的學生，其轉學及轉系的比例最高。其實這也無可厚非。因為，僅僅依照筆試成績進入一個學系，就有如一個蘿蔔一個坑，而且是按照一種排序進入不是量身訂做的坑中，自然會造成較高的轉學及轉系比例。而看起來台大部分教授的邏輯，乃是憑藉著過去台大的坑排在前面，就想讓那些筆試成績排前面的學生直接跳進去；而部分學生筆試成績優的家長，也認為讓孩子直接進入那個大坑就好。如果是這個邏輯的話，建議台大分析一下這樣的家長數量，保留這些數量在指考階段招生。

事實上，「申請入學」對學生及家長當然是一種考驗，對大學端何嘗不也是重大考驗？對學生及家長而言，必須拋棄過去以筆試成績為主的思維，而要慎重考慮學生的興趣與未來；對大學各校系而言，則是要考慮如何招收到對的學生，以及對進入該校系學生的未來有積極幫助的招生策略。我認為大學應該研擬出他們的招生策略及選學生的方法，這應該是一種專業，而各大學應儘速成立這樣的專業組織，培養這樣的專業人才，因應學生及家長的需求，也招收自認為好的學生吧！

（作者為台灣家長教育聯盟理事長）

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