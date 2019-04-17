自由廣場》談郭台銘考慮參選總統

強過莫名其妙爆紅的人

◎ 林惠慈

每天新聞的焦點都是總統大選，對於兩個顏色政黨參選人的模糊已感到厭倦，昨天傳出郭台銘可能參選，覺得終於有個中肯點的角色出現，真正在現實世界拚搏的人說出來的話，與莫名其妙爆紅的人就是不一樣，高下立判。

國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己。這是一個胼手胝足靠自己打出一片江山的人才說得出來的話。台灣的市場規模一直在縮小，要生存下去只能往外發展，有點常識的人都知道，雞蛋不能放在同一個籃子裡，有本事的人一定盡可能努力要分散風險。商人從政畢竟未知，但能說出台灣需要和平安定的環境並關心年輕人的未來，就能讓人看出跟一般政客不同之處，這應不是為了自己的私心。

比較起莫名其妙爆紅的人，自抬身價，進機場要隨扈把自己抬高接受歡呼，自己要到美國還說是別人邀請，靠這些操作，背後的未知推手似乎就在說市場靠中國這幾個字不言可喻。試問，你若不給出什麼，人家為什麼要理你？就這麼簡單。

（作者從商，台中市民）

國防與和平片刻不能離

◎ 李基勝

日前某政客拋出口號「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」，喧騰一時。但郭台銘先生認為應是「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」。果然，薑是老的辣，同樣二十個字，卻更上一層樓，更具宏觀遠略與志氣。

宛如狐與虎化身的郭董，一向極為重視智慧財產權的維護，其法務（也算是企業的攻擊防衛組織）編制兼納法律、技術與產業人才，號稱全國規模最大，為什麼會說「國防靠和平」，而不是「和平靠國防」呢？

這正是郭董的智慧，其生產事業幾乎全在鄰居屋簷下，在國內的很少，講話總不能刺激鄰家主人，把鄰家惹毛了，十個富士康也難以消受。

古來善戰者不輕言戰，知兵者力避兵戎。一旦爭戰不能免，也以全國為上，破軍為下，先伐謀、伐交而後用兵。用兵前的準備需要和平，才能糾集人力與物力強化國防軍備。但絕不是捨本逐末，放棄國防，引狼入室，謂之議和；也不是虛張聲勢，有勇無謀，擅履虎尾，自詡無畏。其實，國防與和平片刻不能分離。

（作者為公務員，新北市民）

國防靠和平？

◎ 陳振

鴻海董事長郭台銘表示，「美國人就是拿舊的武器騙我們」，台灣不應該跟美國買武器，應該拿錢去美國投資，換成高科技回來，「國防靠美國是靠不住的」。

那麼國防應靠誰？自己搞嗎？或靠阿共？拿錢去美國投資就可以換成高科技回來嗎？中國華為怎麼說？

韓某人是騙子，你郭某可是傻了，以為國防靠和平？如果可以，新疆與西藏呢？國民黨又為何被逐出大陸？

（作者為物理學博士，現任大專教師）

和平與中華民國的滅亡

◎ 江進彊

鴻海集團董事長郭台銘週二拋出震撼彈，表示考慮參選總統。同一天，他在印太安全對話研討會指出，台灣沒有和平就沒有安全，沒有經濟就沒有未來。以他可能參選總統的身分，實有必要先對人民說清楚他主張和期待的「和平」到底是什麼。

這些人說這些話，最簡單的含義，就是說與中國為敵，台灣會有戰爭，人民也不會有錢生活。但他們忽略一個重點，那就是他們講這些話的時候，都把「人」與「國」分開了！人民當然不要戰爭，人民當然要賺錢，但這個國家要不要主權？或者說，只要能生活，人民根本不需要國家？

台灣從來沒有要與哪個國家為敵，這是郭台銘不能否認的，但中國決心併吞台灣，也是我們無法否認的，所以危害台灣安全的敵人只有一個，那就是中國。

相信郭台銘不會不知道，戰爭與經濟就是中國對付台灣的兩把刀。我們不會天真地以為，中國會讓你沒有條件地和平下去吧？如果我們要的是「國家不存在」的和平與經濟，最後終必「聽中國的」，而走上「台灣屬於中國」的路。那就是台灣的滅亡，也是中華民國的滅亡！

（作者曾為報社專欄作者）

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