中華民國和中華人民共和國，七十年來糾葛不清，弄得劍拔弩張，飛彈對過來、對過去。來一點文明的、有創造性的想像吧！從兩國論到三國論，如何？既有台灣國，又有中華民國、中華人民共和國。新的東亞世界，或許將因此開展新貌！

特殊兩國論是李登輝卸任總統前，在一九九九年為解決中華民國和中華人民共和國主權爭端的想法─其實也是他為台灣與中國謀求和平共處的禮物。現在的兩岸，豈止二國，根本是三國。台灣有兩種國家認同，中國是鐵板一塊的拼湊。

兩岸兩個不同政治體的對峙，並未因為李登輝釋出解除動員戡亂時期視中華人民共和國為敵的善意而終止，國防軍力耗費在互為假想敵而不斷增加。從前台灣的反共變成中國對台的不斷威嚇，加上利誘。歷史的沈痾未解，幾世代人在海峽兩邊，無法平心靜氣追求發展正常健全的國家形貌。

不要兩國論，那麼三國論呢？在美國台灣關係法四十年，法案不涉及金門、馬祖的條件下，也許這是一種思考方向。現在的台灣，是一八九五年大清帝國割讓給日本，一九四五年二戰結束後，聯軍委由中華民國代表接收，繼而據占統治而成為中華民國在一九四九年亡於中華人民共和國，流亡續存的領域，而以台澎金馬為領域。但金門、馬祖和台澎的歷史不盡一樣，並未經日本殖民，而是一九四九年從中國福建劃分的領地。金門砲戰時，中華人民共和國的停戰，有考量維持此一臍帶，象徵與中華民國的連結。金門、馬祖住民頗多也自恃他們的特殊地位，反映在地方首長的思維。

特殊三國論是什麼？

以金門、馬祖為中華民國保留地，維持中華民國的形式存在，作為中華人民共和國和台灣兩個國家的象徵性連繫紐帶。讓金門、馬祖以充分的自由貿易區、各種觀光休閒遊樂場域而存在，就像有門第卡羅的摩納哥。從而，台灣、中華民國、中華人民共和國互設使館，充分開放交流。一笑泯恩仇，不再虛耗相互為敵的軍事預算，而能致力於人民的福祉。

政治爾虞我詐，政客們虛應故事，一個好好的小而美國家台灣，心魂不定；一個正從近代屈辱奮發的大而不盡受尊敬的中國。為何不從中國結解放出來呢？一笑泯恩仇，三個國家在東亞共存共榮。

台灣海峽應該是自由的航道，但處在迷惘的海域不能成為邂逅之海。新的國家觀，新的國家想像應該被台灣、被金門馬祖、被中國去領略。

中華民國作為存續國家，中華人民共和國作為繼起國家，可以這樣描繪新歷史，一個中華民國在金馬、一個台灣和一個中華人民共和國在海峽兩旁，至於中國七國論的說法，要看中國人自己的國家想像了。（作者李敏勇，詩人）

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