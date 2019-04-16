社論─抵制假新聞的國安與自由考量

台灣假新聞氾濫，不僅國人關切，也廣受國際關注。瑞典哥登堡大學評比「遭受外國假資訊攻擊」程度，台灣名列舉世第一；美國《巴爾的摩太陽報》言論版副主編畢翠夏（Tricia Bishop）最近到台灣查考發現，假新聞讓台灣媒體和民主同樣深陷困境，且有面臨崩潰之虞。面對這一嚴重情勢，通傳會（ＮＣＣ）等政府機構在採取對應行動時，經常要拿捏的考量是：國家安全與新聞自由，何者重要？

有鑑於此，財團法人黃昆輝教授教育基金會四月初進行民調，發現七成四受訪民眾認為媒體教育應強調「國家安全比新聞自由重要」，僅一成六指新聞自由較重要。調查指出，我國憲法保障言論自由，但假新聞普遍流傳，可能影響社會安定或國家安全，為防止假新聞，不分性別、地區、年齡、學歷的受訪民眾，認同國家安全重於新聞自由的比率，都遠高於強調新聞自由較重要者。

這項民調，反映社會公眾普遍的看法，符合常識與常理，也與國際潮流相呼應。國際間就國家安全與新聞自由孰重的辯論，最著名的案例當屬一九七一年美國《紐約時報》與尼克森政府為刊登〈五角大廈文件〉的官司，案經聯邦最高法院裁定，行政部門未能證明刊登這一越戰報告對國安造成立即而明顯的危害，《紐約時報》得以繼續刊載。這一案例被引為新聞自由的重大突破，二○一七年好萊塢電影「郵報：密戰（The Post）」還以當時跟進刊載文件的《華盛頓郵報》為題材，獲奧斯卡提名。

這一案例由於大法官以六比三裁定《紐約時報》勝訴，有人因此得出新聞自由重於國家安全的結論，這是一大誤解。首先，九位大法官罕見地提出九份意見書，可分成三類。其中主張新聞自由不受限制的有三位；另三位強調尊重行政部門的判斷而同意加以限制，包括首席大法官伯格（Warren Berger）；還有三位雖認同國安重於新聞自由，但本案文件見刊並無立即與直接危害國安之虞。換言之，大法官多數同意新聞自由不是絕對的，可基於國安有所限制，但刊登〈五角大廈文件〉應不致危害國安，乃判《紐約時報》勝訴。

第二，《紐約時報》表現一貫的專業及自律。該報取得七千頁的文件後，作業三個月，除了報導必要的編輯工作，也主動刪去刊載可能使國安蒙受無可彌補的損害，如軍隊移動資訊，以免提供敵方有利情報，造成當時仍在作戰的美軍傷亡，或有損進行中的巴黎和談。換言之，該報取得文件後並未見獵心喜、先發再說，而是以謹慎、負責而成熟的態度處理。即令勝訴之後，該報稱頌最高法院的判決是「法治之下自由的響亮勝利」（ringing victory for freedom under law）；言下之意，其刊登機密文件的新聞自由，是在法治之下，並未自視凌駕法律。

必須強調，台灣最新民調結果與近半世紀前美國聯邦大法官意見相近，即七成四台灣民眾與三分之二美國大法官都認定，國家安全重於新聞自由；常民的常識、常理與專業權威所見略同，這真是跨越時空的最好例證。箇中道理不難理解：新聞自由雖事關民主制度，國家安全卻是國家生存之所繫。

另一方面，〈五角大廈文件〉案例遭誤解與濫用，台灣政媒尤其常見。台灣民主化之後，曾有主政者發出「寧犧牲國家安全，要捍衛新聞自由」的名言，還有新聞局長宣稱以「討好媒體」為己任，不但斷送媒體從威權走向自由化的改革和轉型契機，北京當局卻之不恭，充分利用這一「國安可犧牲」的良機，加緊滲透，國安果真被嚴重傷害了；有如《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）上月在台灣所見：親北京的勢力已收買了台灣媒體的一大部分，與北京合力進行宣傳和傳播假新聞，並操控社群媒體。

然而，民調有一成六指新聞自由較重要，也凸顯了新聞自由與國安不必然站在對立面；面對中國進逼，真正的新聞自由應有助國安，而國安是保障新聞自由的基礎。從而，全國學生團體串聯成立「青年抵制假新聞陣線」，要求媒體報導查證，公正不造神，全民來守門，這其實是新聞處理回歸報導真實和平衡報導的基本面，也是新聞自由與國安相輔相成的要素；有如林肯所說：人民知道真相，國家就安全了。抵制假新聞，我們亟須有這樣的認知和努力。

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