自由廣場》談「恐中」

◎ 張經偉

當今台海兩岸的緊張態勢，除了掩耳盜鈴與粉飾太平之輩，應當已是眾人皆有所感。當然，這不讓人樂見。若能廣結善緣，誰想撕破臉？筆者在此欲探討一種常有耳聞的說法：是否因為台灣人太過「恐中」，才落得今天這步田地？

洛夫克拉夫特（H. P. Lovecraft）是以「克蘇魯神話」聞名全球的恐怖奇幻文學大師，他寫道：「人類最古老、最強烈的情緒，便是恐懼；最古老、最強烈的恐懼，便是未知。」（節錄自其論文《文學中的超自然恐怖》）依據此說，若某群人真的「恐中」，也就意謂著，這一群人對於中國相當未知。

有沒有這樣的一群人？確實有，但與其說是台灣人，不如說是抱持「黃禍論」的西方人。

一九○五年，明治維新後的日本，在日俄戰爭中獲勝。自此，便有西方人開始擔憂：倘若亞洲人學習西方制度，便能轉頭戰勝白種人，那日本之外的其他亞洲國家，尤其是廣土眾民的中國，是否有天也會透過一場維新崛起、徹底擊潰西方文明？此種擔憂，是為「黃禍」。

黃禍論確實是許多種族歧視事件的遠因。另一方面，卻也是一些西方左翼人士與中國官方愛國論者殊途同歸的期盼：願黃禍成真、推翻美國為首的所謂基督教文化霸權。一度流行的「中國人的世紀」之說，亦可能源於此。

然而，黃禍論之錯誤百出，今已可見：中國談起自身崛起，永遠只談硬體科技，然而西化維新僅止於此？而中國面對批判政府者，好一點艾未未、慘一點劉曉波，此種格局如何堪稱「大國」？更遑論，美中貿易戰明顯揭露：「中國人的世紀」大約空中樓閣。

我們能有上述論談，已然顯示：台灣社會對於中國並非一無所知，至少不似黃禍論者杞人憂天。畢竟，台灣的主要語文和地理位置，都與中國相近；黨國專制時代，人人讀中國書；自由民主化後的今天，我們甚至能讀到更多面向（可能連中國都讀不到的）中國資訊。台灣怎可能不知中國？我們正是因為看清中國，才不願統一。

台灣不是恐中，而是恐抗統失敗，因為這就真是一大未知數：若被統一，我們會成為香港、新疆、西藏、六四青年、或者？

（作者為清華大學歷史碩士，高雄市民）

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