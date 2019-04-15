鏗鏘集》黨意、民意與使命感

賴清德出人意外挑戰蔡英文總統連任，競選活動表現平平，既看不出他的使命感何在，也看不出他厲害在那裡：其言詞犀利明快不及蘇貞昌，說理清楚完整不及蔡英文。

民進黨幹部奉命避免表態，拱賴派則大鳴大放，他們可分成三類，但組成高度重疊：部分以本土為名的「台獨」派、赦扁派和對蔡英文帶偏見、不滿她用老藍男的老綠派。他們自認造反有理，聲浪激昂。

傳統「台獨」挺賴，認為他比小英更「台獨」，甚至誤以為他是「台獨」盟員，其實他的哈佛公衛碩士是執業醫生在職教育，三個暑期的走讀課程，無緣加入黑名單的「台獨」陣營。他對「務實台獨」的定義，還是民進黨的台灣前途決議案。

赦扁爭議大，扁自認有錯，退出民進黨，但不認罪，官司未了，也未要求特赦。有人以福特特赦尼克森為例，卻不說福特與共和黨慘敗的下場。賴清德參選後也說扁案是「司法問題」，不敢承諾赦扁。

不滿林全者推賴清德任閣揆，但他的表現也乏善可陳，九合一選舉失敗，小英自己擔起責任，勸賴不要辭職，他卻堅持請辭「負責」，結果後任蘇貞昌表現比他出色；現在他卻要選總統以示「承擔」，這不是「怪怪」嗎？

挺賴派的賣點在他「民調」比較高，但民調並不足為政府正式機制，台灣的民調被濫用更是醜聞。台灣「民調最高」的兩人，竟是不務正業、嘴尖皮厚心中空的貨色。

有人用美國例子要強化賴的正當性，但美國兩黨候選人依公辦初選、黨員投票產生，更真確代表黨意；即使執政黨內有人挑戰現任總統，卻不會是他的前閣員。政黨政治講黨的共同理念，黨的勝選，不是個人英雄「使命感」。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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