自由廣場》給葛來儀按讚！

◎ 陳安文

長期關注台灣的華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser），在推特分享一則新聞，指中國統戰學者李毅持觀光許可入境台灣，卻違反台灣法律在台灣境內從事統戰行為，蔡總統及行政院長蘇貞昌因而指示火速予以驅逐出境。

但是有網友留言對葛來儀表示，「朋友剛從台灣回來，他說台灣民眾不關心中國是否統一台灣，只有政府在意。」葛來儀則毫不保留地反駁回批：「你相信這是全台灣二千三百萬人的觀點嗎？」該網友回稱「我的朋友相信台灣民眾不在乎這種統一」，葛來儀則不願意再搭理這個我的朋友如何如何的留言者了！

台灣人民怎麼會不關心是否會被中國統一？怎麼會不在乎中國頻頻叫囂武力統一台灣呢？縱使如網友所言台灣人民都很有錢，都有工作，但台灣享有獨立的主權，人民保有充分的民主與自由，始終都是台灣人民最關心與極力爭取的重大權益，網友和這位「台灣朋友」簡直井中窺天，完全不能代表多數台灣人民的心聲。

可惜的是，類似留言，多數台灣人民大都會以言論自由為據而容忍或懶得回應，反而讓這些與實際狀況不符的網路留言影響不明就裡的人的觀感。相較之下，葛來儀快速回應，一針見血地讓該留言者無力招架，為我們台灣人端正視聽，值得按讚！

（作者任職文教機構，新北市民）

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