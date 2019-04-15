自由廣場》愛黨害黨 愛國害國

◎ 林金忠

愛國民黨的台灣人正在害國民黨，這種說法夠奇怪吧！更奇怪的是，愛中華民國的台灣人也正在害中華民國！

如果你真的對國民黨有既深且遠的感情，那麼你就不應該再繼續支持國民黨，因為，你繼續支持國民黨的最後結果就是消滅國民黨，因為，共產黨在與國民黨聯手消滅民進黨之後的下一個要消滅對象就是國民黨，因為，這就是國民黨一再警告台灣人民的所謂「統戰」（聯合統一戰線，即聯合明天敵人打擊今天敵人，聯合次要敵人打擊主要敵人），這不是愛之適足以害之是什麼？台灣人民啊！你好好騙。

如果你真的對中華民國有既深且遠的感情，那麼你就不應該再繼續支持國民黨，因為，你繼續支持國民黨的最後結果，必定是消滅中華民國；因為，消滅民進黨及國民黨絕對不是共產黨的真正目的，共產黨消滅民進黨及國民黨的真正目的是要消滅讓它芒刺在背的中華民國；因為，這個中華民國的存在讓它一天到晚要向世界說明所謂的「一中原則」（全世界只有一個中國，它叫做中華人民共和國）。這不是愛之適足以害之是什麼？台灣人民啊！你不但好好騙，而且還在被騙之後幫人數鈔票。

台灣人民對國民黨的感情真的膚淺，對中華民國的感情也太盲目。而民進黨政府沒能透過教育撥亂反正（教育的轉型正義），確實瀆職。

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

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