自由廣場》小英真能讓20大案解密？

◎ 李道勇

目前，民進黨立委段宜康在立法院司法及法制委員會質詢促轉會：根據促轉條例第十四條，促轉會為調查相關事項可要求有關機關提供檔案資料，有沒有調不到的？葉虹靈委員表示，目前為止，大部分機關相當順利，但去年八月起，向國家安全局調閱與陳文成命案、林宅血案、美麗島事件、台大哲學系事件等二十一件檔案，只拿到一件公務機密，其他都被國安局以永久機密為由，不予提供。

我們不了解，為何促轉會要求的二十一件檔案資料，有多達二十件被國安局列為永久機密？它們為何被限制調閱？難道陳文成命案、林宅血案、美麗島、台大哲學系等事件被害人，要受「國家機密保護法」保護？難道「國家」要保護加害人？難道唯恐被害人不利於加害人？或者還想利用「國家機密保護法」，繼續隱瞞、掩飾「國家機器」的違法或行政疏失的不名譽行為？

依「國家機密保護法」第十二條規定「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密」；難道還有涉及上述二十案的情報員，派駐其他國家？當然情報局、國家安全局，為了保護情報員，不可能影響情報員的安全，但這種前科情報員，不怕被其他國家列為「不受歡迎人士」而「驅逐出境」？

據某週刊報導「轉型正義裝死 蔡英文對國安局不滿」，總統府在新聞稿中點出，作為民主法治及落實轉型正義的國家，還原、釐清真相，是政府應負的責任。發言人黃重諺並表示，在蔡總統指示下，國家安全會議將依據「國家機密保護法」及「促進轉型正義條例」，督導國家安全局「逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限」，在兼顧轉型正義及國家安全的前提下，經過近四十年時空環境變遷後能夠解密的檔案，將依法予以適當處理。

不過筆者仍然質疑，情治系統的「老大哥」，不會見招拆招？他們不會繼續隱瞞、互相遮掩？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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