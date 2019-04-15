自由廣場》DPP內規卡住對手對比式民調

◎ 林修正

民進黨在四月十日開中執會，將民進黨總統初選提名時間延後到立委提名之後，很多反對該決議、挺賴清德的人質疑蔡英文怯戰、耍奧步等，難聽的話不少。

然而，根據民進黨自己放在網路上的官方文件：「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」，第七條（https://www.dpp.org.tw/upload/download/20171101134810_link.pdf）規定，「總統、直轄市長、縣市長僅採用『對手對比式』題型。對手人選之擇定依下述之先後順序辦理：一、本黨初選候選人有共識者。二、主要對手政黨已正式提名者。」

當國民黨人選還在混沌未明，怎麼設計「對手對比式」題型？沒有題目又如何進行民調？許多人堅持現在要民調，不僅無法進行，而且是違反了民進黨內規。

更進一步說，民進黨之前會有總統初選時程在國民黨人選出來之前，主因是蔡英文總統爭取連任，當時連賴清德在內的黨內要員都表達支持。在人選既定下，就不需要民調，也可讓蔡英文提前開展競選活動及立委輔選。今天賴清德殺出，變成兩人參選，前提改變，原本不需要民調變成要有民調，後來的決議自然要改變，因而現在將總統民調往後延，本來就是應該的。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系系主任，台北市民）

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