自由廣場》老哈佛人看韓國瑜鬧劇

◎ 賴振昌

我是一九九五年教育部公費留學考試錄取，一九九七年申請到哈佛大學費正清中心進修，雖然迄今已超過二十年，但看到此次韓國瑜敲鑼打鼓地宣傳哈佛之行，好像他在費正清中心訪問是受到多麼盛大歡迎的對待，不禁要搖頭不已。

首先韓把只對少數幾人演講的方式，故弄玄虛地說成像國防、外交秘密會議一般，稱之為「閉門演講」。事實上所謂閉門演講，只是演講對象開放（open to）與非開放之差別而已。通常只有對學者、專業人士的演說，為了確保研討會的對話水準，會採用限定開放對象的方式進行；而對一般人士尤其是政治人物，則會採用開放式來進行，並常以參與人數多寡來判斷其受到重視的程度。記得我在哈佛那年，江澤民以第一位現任的中國領導人身分，應費正清中心邀請到哈佛大學演講，其受到重視的盛況，聽眾不僅對中心成員開放，還對全校甚至校外人士開放。兩相對照之下，韓國瑜同樣以現任官員的身分到訪，竟淪落到只能「閉門演講」，其不受到重視的程度，真令人感到不勝唏噓。

其次就場地安排來看，費正清中心作為一個世界級的學術單位，自己就有很多的研討室、會議廳等。接待韓國瑜的活動不在中心內舉辦，反而跑到教授俱樂部（Faculty Club）舉行，就顯得十分不合理，因為教授俱樂部是屬於商業性質的餐廳，就像台灣立法院的康園餐廳雖然位於立法院內，但只要有委員或助理安排誰都可以前往用餐，很多旅行社都會安排中國觀光團來康園用餐，好讓他們回去可以宣稱到過台灣的國會參訪。韓國瑜的哈佛行程安排是否與中客的參訪，有異曲同工之妙呢？

最後如以韓國瑜此行的成果作為檢視之標準，綜觀韓在哈佛的活動不僅美國主流媒體沒有任何報導，就連當地的新聞也毫無任何重大訊息之產生，可見韓流在美國是產生不了一絲漣漪的可能。

我對韓市長的建議是春天的波士頓很美，您就帶著太太到查理士河邊散散步，才是此行真正最大的收穫，不要再吹噓您在哈佛的豐功偉業成就，才不會自曝其短啊！

（作者為台聯前立法委員、台灣教授協會會長）

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