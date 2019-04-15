自由共和國》王亞秋／何以部分加拿大中國移民 活在無聲恐懼中

王亞秋／人權觀察中國部研究員

表面上，許多來自中國的加拿大居民似乎並不迴避表達他們的政治觀點。之前在麥克馬斯特大學就有一個中國學生團體發表聲明，譴責維吾爾維權人士到校內發表批評中國政府對維吾爾族少數民族待遇的演講。在多倫多大學，中國學生連署抗議一名支持西藏應獲更多自由的西藏裔學生當選學生會主席。自去年十二月以來，溫哥華也有許多中國移民走上街頭，抗議加拿大當局逮捕華為財務長孟晚舟。

但「愛國主義」熱忱─許多人自稱受其激發而參與抗爭─並非事實全貌。當他們的政治觀點與中國官方立場有所扞格，加拿大華人移民顯然感到有口難言。

過去八個月，為了撰寫人權觀察有關中國政府在海外侵犯人權的報告，我採訪了數十位不同背景的加拿大華人移民。許多人表示十分恐懼中國政府，雖然他們對中國的人權問題感到憤怒，但他們不敢公然評論，以免影響自己的職涯、商機和返鄉機會，或牽累留在中國的家人。

不列顛哥倫比亞大學的一名學生告訴我，她曾在校內出席一場中國環境問題討論會，但她不敢向講者提問，因為害怕現場有中國特務監視。好幾位受訪者都說，他們選擇不參與加拿大紀念六四屠殺的活動，因為他們擔心有中國特務在場。多倫多一名記者說，自從七年前中國警方騷擾她在中國的父母以來，她就停止撰寫批評中國政府的報導。卑詩省一名商人在約定時間前一個小時突然取消受訪，因為他無法確定我的意圖，懷疑我是中國政府派來的。

我的受訪者感到恐懼是有道理的。儘管中國政府一再宣稱保障言論自由，但當局經常在海外騷擾異見人士，禁止其入境中國，在其入境後加以逮捕，將他們從國外綁架回國，或騷擾、拘押其國內親屬。二○○二年，中國特務在越南綁架定居加拿大的民運人士王炳章，將他帶回中國判處無期徒刑。中國警方不斷騷擾加拿大人權活動者林耶凡在中國的家屬，禁止他們出國旅遊，並威脅要「像文化大革命時一樣」批鬥他們。

更多時候，中國當局採取較難察覺的方式，暗中制裁直言不諱的海外華人。中國官員經常要求企業撤銷廣告以懲罰批判性的海外華文報紙，或施壓華文媒體業者迫使其記者及專欄作家撤下冒犯中國政府的文章。北京既能脅迫加拿大航空、賓士汽車等國際商業巨頭遵守中國對台灣和西藏的政治立場，對中國移民經營的中小企業影響力自不在話下。

新聞媒體給人的印象是，加拿大華人總是揮舞五星旗示威，附和中共的宣傳口徑。但我們不能忘記，許多華人生活在無聲的恐懼之中，甚至因為無法聲援境內苦難同胞而感到自責。我的受訪者大多表示，他們沒有向加拿大當局舉報中國政府騷擾或表達這種憂慮，也不覺得這樣做能解決他們的困境，因為若被中國政府發現，恐將承受更大壓力。

這種沉默─加上中共傳聲筒大行其道─造成加拿大華僑普遍支持中國政府的假象，進而導致加拿大政治領袖不願批評中國政府，而這正是北京想要的效果。

如果加拿大領導人有心繼承做為移民國家崇尚多元性和言論自由的傳統，就應當從最近麥克馬斯特大學和多倫多大學的事件中學到教訓。他們應該監察並積極處置有中國政府撐腰的騷擾和恐嚇行為，定期與不敢公開表態的華人社群或個別人士直接會面。毋庸置疑，加拿大政府已經不得不憂慮北京在加拿大國土上威脅加拿大公民的問題，若不能妥善處理，問題只會持續蔓延。

註：英文原文已刊登於《環球郵報》

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