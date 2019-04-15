自由共和國》黃琬珺／斷臂上的花朵會謝嗎？

南非憲法法院大法官薩克思（Albie Sachs）（資料照）

黃琬珺／台師大政治學博士

南非憲法法院大法官薩克思（Albie Sachs）曾說過：「如果我們能在南非實現民主與自由，那就是我溫柔的復仇，而象徵殉道與純潔的玫瑰與百合，將會從我的斷臂中重新綻放…。」當曼德拉當上總統並任命薩克思為首屆大法官時，南非開啟了民主大門，但如今南非為了中國的龐大投資利益而對中國迫害維吾爾族人權的嚴重問題視而不見，薩克思「斷臂上的花朵」會謝嗎？

美國國務院於三月十三日發佈《各國人權報告（Country Reports on Human Rights Practices）》，報告在談及中國人權時對新疆維吾爾族的現況表示高度關切。二○一八年修正版的《去極端化條例》明文限制維吾爾人的宗教生活習慣，企圖改變維吾爾族身分認同的意圖非常明顯。大量維吾爾人被送入「新疆再教育營」，受盡折磨與洗腦。近來，一份烏魯木齊市社區「十戶聯防」處置方案在網路上曝光，引起關注。「十戶聯防」是中國政府為了進一步加強對維吾爾人的監控，在當地建立的管控機制。只要有一戶家裡出問題，其他九戶都會被送進「再教育營」，人們為了自保，就會互相監督控制，甚至做出違反人性的行為。

無視人權報告對中國違反人權的關切，南非的約翰尼斯堡大學在四月十一日授予中國國家領導人習近平工程學榮譽博士學位，並稱讚習近平是「有遠見的政治家」，真是可恥。南非政府似乎忘了當初種族隔離政策對人權和人性尊嚴帶來的巨大傷害。新疆再教育營的受害者雖是特定族群，但習近平政府的作為等同是對全世界人民身體、文化和尊嚴的迫害，應視為對全體人類「人權」的犯罪。

但金錢似乎總是容易蓋住哭泣的求援。回顧二○一八年七月，金磚五國高峰會在南非約翰尼斯堡召開，習近平在高峰會期間與南非總統拉馬福薩（Ramaphosa）進行會談並簽署多項協議，承諾投資一百四十七億美元。在南非政府接受中國的大禮後，約翰尼斯堡大學也隨之拋棄學術尊嚴，附和政府授予習近平榮譽博士學位。對於約翰尼斯堡大學的做法，各地皆有批評之聲。但約翰尼斯堡大學教授蒙亞埃（David Monyae）對於批評之聲的回應是，教師評議會了解中國的人權問題，但他們在權衡利弊之後仍認為「習近平主席配得榮譽學位」，這種明知習近平作為但仍選擇給予其榮譽學位的行為令人無法苟同。

以中國在全球的經濟影響力和政治地位來看，國際人權組織要救援維吾爾族並不容易，美國、德國等大國要插手維吾爾族種族滅絕的問題亦是困難，維吾爾族必須想辦法突圍自救，如同維吾爾詩人阿卜杜克哈里克在〈覺醒吧！〉寫到：

嘿！維吾爾人，是時候覺醒了。

你僅有兩袖清風，你無所畏懼，

若你不自救，在這毀滅之後，

只有更嚴峻的處境等待著你。

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