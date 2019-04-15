自由共和國》張玲玲／「解放軍」的嚴峻挑戰

張玲玲／國防大學政治教官

習近平為實現其「強軍夢」，極力「深化國防和軍隊改革」，意圖提升軍力與軍人地位。二○一六年底完成「脖子以上」—改革軍隊的領導機構，確立軍委管總指揮運作機制；二○一七年隨著解放軍建軍九十週年，展開「脖子以下」—軍隊規模結構和力量編成改革，加上公開今（二○一九）年軍事預算高達一兆一八九八．七六億人民幣（約五．四七兆餘台幣），增長率仍然高於中國新一年的經濟增長目標，意在宣傳解放軍符合現代化軍隊的標準，夠格打贏資訊化戰爭、履行使命的「中國特色現代軍事力量體系」。

其次，中共二○一六年一月下發《中央軍委關於深化國防和軍隊改革的意見》中，特別提出要構建體現軍事職業特點、增強軍人榮譽感自豪感的政策制度體系，推進軍官職業化。全國人大常委就在二○一七年元旦，通過《關於軍官制度改革期間暫時調整適用相關法律規定的決定》，為解放軍軍官制度改革立法，提供優惠待遇保障、加薪。中國藉諸般手段，就想藉著軟、硬體提升，來振奮解放軍士氣，因為他們在擔心其精神與思想層面上所面臨的嚴峻挑戰：

首先，中國強力打貪反腐動搖解放軍各個層級，內部江、習派惡鬥愈加嚴重，大大損害軍隊形象。前中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄落馬，被視為軍委主席習近平整肅軍隊獲得全勝的標誌。然而，為徹底根除郭、徐兩案遺毒，亦造成共軍內部派系互揭貪腐行為、人事惡鬥，嚴重損及解放軍形象與高層領導權威。

其次，解放軍是黨的軍隊，不是人民的軍隊，也完全非國家化，國防與軍事的改革很難到位。習近平主導軍改，意圖與國際化接軌，雖力圖軍事現代化，其黨委與黨組制度，使解放軍終究無法擺脫「黨衛軍」角色，仍受中國共產黨的絕對領導，不受憲法約束，也不受政府指揮，是一支共產黨的私人武裝力量，所以，隨時再變成黨派的鎮壓工具，這是解放軍現代化最大的絆腳石，一九八九年「六四天安門事件」即是實例。中國共產黨為維護其專制統治，就需要藉助軍隊的鎮壓反革命和消除異己份子，其要走向真正全面現代化路途還是非常遙遠，仍難以符合國際對其在「軟體」—思想、心理上的期待。

第三，裁軍政策大失軍心，退伍老兵頻頻上訪。二○一五年九月，習近平於《中國抗日暨反法西斯紀念大會》上，首次宣布裁軍卅萬；配合二○一七年的「脖子以下」軍改完成人事編制和數量的改革，退伍軍人轉業、保險撫卹變成棘手問題。尤其以二○一六年十月中共十八大六中全會、二○一七年「兩會」召開前夕，史無前例地分別發生數千名營級以上退伍解放軍軍官包圍中共中央軍委（中國國防部）、中紀委大樓示威維權，原因即與解放軍現代化、裁軍，以致退役軍人權益受損有關。即便去年以成立「退役軍人事務部」欲解決近年來層出不窮的退伍軍人集體抗議活動，效果仍不彰顯。此外，還有部分被裁撤的軍人對軍隊和社會不滿，參與犯罪勾當，涉及重大刑案，也使群眾對解放軍不滿。部分現役軍人則擔心成為被裁撤的對象，士氣低落。

第四，民主思想衝擊，其「聽黨指揮」核心價值觀已經弱化。中國的弱點在於忽視民意及對人權議題的漠視，尤其近年發生「七○九大抓捕」維權人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝、新疆維吾爾族集中營思想改造…等事件，引起國際撻伐，民主形象仍處於非常低弱的初始階段。加上近年解放軍內部受到西方民主思想、六四天安門事件等因素影響，少數高級將領也罕見地鼓吹民主體制，怒吼「中共不改革必滅亡」，顛覆中國特色社會主義；再加上卅多年的一胎化政策下，個人主義急遽抬頭，解放軍年輕官兵對部隊認同感相對薄弱，持續出現「紅色文化淡化、淡忘」等問題，產生思想政治控制與軍事現代化失衡。

這些挑戰，已一一浮上檯面，解放軍的歷史挑戰對習近平而言，應該才開始。

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