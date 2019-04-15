自由共和國》費學禮／新型F-16戰機 將成為台海安全決定性戰力

我方欲向美採購66架最新F-16V戰機，預計7月得到回覆。圖為空軍完成性能提升的F-16V戰機。（資料照，讀者蔣冠倫提供）

費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）／美軍事專家

據傳川普政府即將批准對台灣出售六十六架洛克希德馬丁公司的新型F-16V戰機。儘管F-16早在一九七四年便已問世，台灣也早在十年前便爭取換裝，但若這筆軍售案拍板定案，這款第四代戰機的最新升級版，仍可滿足台灣的防衛需求，成為確保二○二○年代台海安全的決定性武力。

從一九五○年代到九○年代後期，台灣空軍一直勉力維持相對於中國人民解放軍空軍（PLAAF）的技術優勢，以遏阻中國武力犯台。然而，過去二十年來，中國空軍陸續獲得第四代戰機，以及大批難以干擾的長程第四代地對空飛彈（SAM，即防空飛彈），台海的制空權已逐漸向中國傾斜。

一九九○年代，中國空軍向俄羅斯採購採用雙渦扇發動機的蘇愷-27SK戰機，以及蘇愷-30MKK攻擊戰鬥機，瀋陽飛機工業集團公司（SAC，簡稱瀋飛）進而在二○○○年代開始生產這些四代戰機的改良版。中國空軍目前擁有四百到五百架蘇愷及瀋飛仿製的「蘇愷」戰機，包括將近一百架配備主動電子掃描陣列（AESA）雷達、號稱四代半（或四．五代）的殲-16雙座攻擊戰鬥機（仿自蘇愷-30MKK）。

此外，中國空軍還有近五百架成都飛機工業集團公司（CAC，簡稱成飛）研發生產的殲-10戰機，最新衍生型號殲-10C也因配備AESA雷達，被列為四代半戰機。殲-16採用國造渦扇-10「太行」發動機，殲-10C應該很快也會跟進。這兩種戰機都配備頭盔顯示瞄準的第五代霹靂-10（PL-10）短程空對空飛彈（AAM），以及射程達一五○公里的新式霹靂-15（PL-15）飛彈。

最近，中國空軍已開始部署第五代戰機殲-20，這種長程匿蹤攔截機未來在換裝操控性更佳的推力向量發動機（即渦扇-15「峨嵋」）後，或將成為全空優戰機。在此同時，成飛和瀋飛也開始研發可能擁有更強大的資訊戰能力及新式導能武器的第六代戰機，預定二○三○年代中期開始服役。

台海制空權向中國傾斜的另外一個因素，則是中國人民解放軍已取得第四代地對空飛彈，例如射程一五○至二百公里的俄製S-300系列，最近更購入射程二五○至四百公里的S-400系列飛彈。有了S-400飛彈，中國空軍將可在空中預警機協助下，於台灣軍機自東岸升空後加以攔截。接踵而來的，還有中國航天科工集團公司（CASIC）研發生產、射程二百至三百公里的紅旗-9（HQ-9）防空飛彈。

為了因應這些挑戰，台灣在二○○○年代後期開始向美國提案，要求採購六十六架新造F-16戰機（F-16C/D），以汰換法製幻象二○○○戰機。布希和歐巴馬政府都拒絕出售新型F-16戰機，但歐巴馬在二○一一年批准對台出售雷達和電戰系統設備，為老布希政府在一九九二年售台的一百四十餘架F-16戰機升級。

升級版F-16戰機換裝諾斯洛普格魯曼公司的AN/APG-83可變敏捷波束雷達（SABR），這是一種偵蒐距離更遠、擁有更強大的防空和地面攻擊能力、電子戰力更佳的AESA射控雷達系統，二○一八年十月開始交付給台灣空軍。台灣這次申購的六十六架F-16V戰機也配備這種雷達，還有與機身融合的新式適型油箱，在延伸航程的同時，也能夠掛載更多武器。

此外，F-16V可能換裝新式武器掛架，最多可掛載十六枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。而由於新版美國國防預算已增加對「小型先進能力飛彈」（SACM）研發計畫的撥款，一種只有AMRAAM一半大小、射程卻更遠的空對空飛彈（AAM）將是指日可待。因此，F-16V的載彈量可能多達二十四枚SACM，再加上四枚AIM-120飛彈，共二十八枚空對空飛彈。在空中預警機或其他戰機的標定輔助下，一架F-16V便足以對付中國空軍一個戰機團。換句話說，六十六架F-16V在理論上可攜帶一千八百枚空對空飛彈，比中國空軍先進戰機的總數還多。

為了確保這些F-16戰機能夠發揮最大戰力，台灣還需要投資其他軍備，例如美國應售予台灣少量第五代匿蹤戰機F-35B，以取代E-2T預警機，並在F-16迎擊中國空軍時，擔任管理空戰的後衛。此外，台灣也需要高超音速攻擊飛彈，以剷除中國空軍的防空飛彈陣地。

F-16機隊升級計畫有助於台灣在二○二○年代與中國爭奪台海制空權，削弱解放軍犯台的信心。假以時日，台灣還可以爭取其他必要的軍事投資，包括第五代和第六代武器，以確保二○三○年代嚇阻中國在台海生事的能力。

（國際新聞中心陳泓達譯）

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