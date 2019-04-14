自由廣場》竹東林場應設不義遺址

◎ 古少騏

新竹縣的竹東鎮，戰後有水泥、玻璃、林場等工業，是新竹縣溪南地區八鄉鎮的工商重鎮。戰後初期，曾與豐原、中壢共稱為臺灣三大鎮，並與東勢、羅東共稱為臺灣三大林業集散地。

台泥竹東廠在西元2000年關場，生產平板玻璃的新竹玻璃廠於1994年閉場，這兩處影響地方甚鉅的工業遺址相繼拆除殆盡，毫無舊跡，竹東目前唯一可見僅存的工業遺跡，只剩下日治時期保留至今的竹東林場宿舍。

今年正逢新竹縣政府對該宿舍進行規劃研究，筆者在此呼籲：竹東林場的規劃內容應包含設立不義遺址。

根據文化部國家人權博物館提出的人權歷史紀念場景，「不義遺址」係指在威權體制下，台灣白色恐怖時期侵害人民權利的發生地，如決策地點、軍警特務機構辦公室、政治犯被逮捕地點，以及後續偵訊、審判、執刑地點。

竹東林場，正符合了這個要件。

竹東林場在戒嚴時期，曾是大竹東地區白色恐怖特務的大本營，竹東鎮志歷史篇第80頁記載，表面上掛名為竹東林場總務課長的顏福華，實際為竹東地下工作站主任。而筆者於2015年訪問出生於大正十年，曾任職於竹東林場的磨鋸工人衛火土，也親口證實曾經共事的顏福華，就是特務頭子，他曾經見到顏福華的辦公室中，一大箱的各式槍枝、手榴彈，而竹東林場的吉普車經常在夜間出動，人抓回來後，在林場綑綁一夜，隔天馬上送至台北保安司令部。白天看似林場工人的職員，晚上成了配戴手槍出發去抓「思想份子」的特務，衛火土本人甚至透漏，顏福華要收編他進入特務體系一起抓人，為他拒絕。

出生於昭和二年的北埔耆老宋建和，曾翻譯《新竹廳誌》、《台灣總督府公文檔案》，《台灣憲兵隊史》，他也於筆者的錄影訪問中表示，他在二十幾歲任職於北埔鄉公所時，目睹鄉公所同事被竹東林場的吉普車載走，沒有人知道去了哪裡，也不知道是何罪，過非常久才知同事被關到金門管訓七年，原因是知匪不報，而這樣遭無故管訓的受難者共有三人，分別是：梁至意、彭銘昌、謝金源，其實他們都是在不知情的情況下，接待同學過夜而莫名遭罪。五零年代，在竹東地區老一輩人心中，竹東林場的吉普車，所代表的，就是濫抓思想犯的特務行動。

而竹東地區最大的白色恐怖案件，是「竹東水泥廠」案，1952年，未經公開審判，八名水泥廠工人被以匪諜之名槍斃處決，餘另有五人被判感訓兩年，此案被簡稱為鄭香廷案。水泥廠工人另有林礽階案，林礽階判十四年，沒收全部財產，其他兩人判十年，兩人判二年。

而大竹東地區，另有大肚國小教員羅吉勝案，羅吉勝判死刑於馬場町槍斃，兩人判十五年，兩人七年，五人感訓三年。而根據竹東鎮志的資料，竹東地區仍有許多零星受難者，受難過程尚未受到進一步的耙梳、整理與平反。

筆者在此呼籲文化部、縣府和規劃單位，不要將竹東林場宿舍僅僅視為是單純的林業歷史建築群，它是國家人權博物館所列全省不義遺址的漏網之魚，也是唯一能見證大竹東地區於戒嚴時期，人民受國家鎮壓、逮捕的受難地點，這是政權侵害人民權利的發生地，應透過研究規劃，標誌並再現歷史現場，使之成為重要的人權地景，以提醒新竹人，過去國家如何透過不正當手段和體制，暴力加害人民的各種不義作為。希望藉由這個不義遺址的設立，以記憶對抗隱瞞、無知和遺忘，並珍視今日言論自由和民主政治之可貴。

（作者為紀錄片編導，新竹縣民）

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